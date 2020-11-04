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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.9 5 981
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
185
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
178
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
253
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
129
Всього голосів : 981
Повідомлення Додано: Чет 05 лис, 2020 17:17

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

Меня во всем этом смущает как раз другое: когда сегодня общались с моей половинкой (мне повезло - меня не тронули, а вот супругу зацепило) то ее "персональный менеджер" пообещал что теперь будет следить за совершаемыми нею операциями и если что-то будет идти не так, то будет советовать как сделать лучше. И вот сразу хочется спросить: "А оно ей (то есть мне) надо - такое внимание?" Год жили нормально, без советов и тут вот получите :(. Теперь шо ее картой не свинячить совсем? :evil: Сплошной убыток в семью :cry:
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
    55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
    50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎
Flamingo
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Повідомлення Додано: Чет 05 лис, 2020 17:21

  clientage написав:Так это виртуальное отд-е, там ток на удалёнке обслуж-т. Там есть виртуальные ВИП-кабинки, т.н. ван-фо-ван. Отвечают тож виртуально )


і секас по тєлєфону там же, в віп кабінах? (прівет хутіну) :mrgreen:
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Чет 05 лис, 2020 17:27

greenozon давно пора, типа пока ждешь в виртуальной очереди :)
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  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
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Вопросы - в личку!
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Повідомлення Додано: Чет 05 лис, 2020 18:23

600 за 60...не блокируют карту за более четырёх покупок подряд в одной точке?
novichok
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Повідомлення Додано: Чет 05 лис, 2020 18:47

  novichok написав:600 за 60...не блокируют карту за более четырёх покупок подряд в одной точке?

Хвала жаб'ячим лапкам, поки взагалі не було повідомлень, щоб комусь самовільно блокували картки. Можливо тепер цим буде займатися спец. менеджер, хто зна.
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klug
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 лис, 2020 19:17

дык назначили же с отд 141 смотрящих :)
v57
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 лис, 2020 20:03

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

Чего стоит ожидать от персонального менеджера:

https://premium.ukrsibbank.com/ua/news/411257/
unknownurl
 
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