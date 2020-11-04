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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 05 лис, 2020 17:17
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
Меня во всем этом смущает как раз другое: когда сегодня общались с моей половинкой (мне повезло - меня не тронули, а вот супругу зацепило) то ее "персональный менеджер" пообещал что теперь будет следить за совершаемыми нею операциями и если что-то будет идти не так, то будет советовать как сделать лучше. И вот сразу хочется спросить: "А оно ей (то есть мне) надо - такое внимание?" Год жили нормально, без советов и тут вот получите . Теперь шо ее картой не свинячить совсем? Сплошной убыток в семью
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
Додано: Чет 05 лис, 2020 17:21
і секас по тєлєфону там же, в віп кабінах? (прівет хутіну)
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Чет 05 лис, 2020 17:27
greenozon давно пора, типа пока ждешь в виртуальной очереди
Кешбечные карты!
Додано: Чет 05 лис, 2020 18:23
600 за 60...не блокируют карту за более четырёх покупок подряд в одной точке?
Додано: Чет 05 лис, 2020 18:47
Хвала жаб'ячим лапкам, поки взагалі не було повідомлень, щоб комусь самовільно блокували картки. Можливо тепер цим буде займатися спец. менеджер, хто зна.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: Чет 05 лис, 2020 20:03
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
Чего стоит ожидать от персонального менеджера:
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