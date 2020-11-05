|
|
УкрСибБанк BNP Paribas Group
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 06 лис, 2020 01:47
klug написав:
Приблизно 0 функціоналу, який я планував би тут використовувати.
я так понял классический консьерж, как правило, совсем бесполезный.
СЭП НБУ 23/7 - https://forum.finance.ua/viewtopic.php?f=85&p=5072506#p5072506
-
ol_zy
-
-
- Повідомлень: 6392
- З нами з: 20.01.15
- Подякував: 395 раз.
- Подякували: 642 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 06 лис, 2020 10:01
Прислали ключ код за шопинг 17-18 октября
-
Ferlakur
-
-
- Повідомлень: 3523
- З нами з: 14.10.08
- Подякував: 204 раз.
- Подякували: 160 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему