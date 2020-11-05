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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.9 5 981
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
185
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
178
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
253
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
129
Всього голосів : 981
Повідомлення Додано: П'ят 06 лис, 2020 01:47

  klug написав:
  unknownurl написав:Чего стоит ожидать от персонального менеджера:

https://premium.ukrsibbank.com/ua/news/411257/

Приблизно 0 функціоналу, який я планував би тут використовувати.

я так понял классический консьерж, как правило, совсем бесполезный.
СЭП НБУ 23/7 - https://forum.finance.ua/viewtopic.php?f=85&p=5072506#p5072506
ol_zy
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Повідомлення Додано: П'ят 06 лис, 2020 10:01

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

Прислали ключ код за шопинг 17-18 октября
Ferlakur
 
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Повідомлення Додано: П'ят 06 лис, 2020 11:46

  Ferlakur написав:Прислали ключ код за шопинг 17-18 октября

тоже прислали, как узнать за что? запутатся можно...
vanok
 
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Повідомлення Додано: П'ят 06 лис, 2020 11:55

  vanok написав:
  Ferlakur написав:Прислали ключ код за шопинг 17-18 октября

тоже прислали, как узнать за что? запутатся можно...

Записывать надо)
Ferlakur
 
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Повідомлення Додано: П'ят 06 лис, 2020 11:59

  Ferlakur написав:
  vanok написав:
  Ferlakur написав:Прислали ключ код за шопинг 17-18 октября

тоже прислали, как узнать за что? запутатся можно...

Записывать надо)

Скажите ещё потом на счётчик ставить)))

Нет ли данных у кого -будут ли в этом месяце горячие выходные?
vanok
 
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Повідомлення Додано: П'ят 06 лис, 2020 12:15

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greenozon
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Повідомлення Додано: П'ят 06 лис, 2020 12:22

  greenozon написав:Прийшла СМС про кешбек від UKRSIBBANK. Ключ-код на 200 грн


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а за що - хз
невже так важко вписати :)
ау, банкіри, вам ідея

Это за шопинг 17-18 октября.
Ferlakur
 
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Повідомлення Додано: П'ят 06 лис, 2020 12:35

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