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УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 06 лис, 2020 01:47
klug написав:
Приблизно 0 функціоналу, який я планував би тут використовувати.
я так понял классический консьерж, как правило, совсем бесполезный.
СЭП НБУ 23/7 - https://forum.finance.ua/viewtopic.php?f=85&p=5072506#p5072506
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ol_zy
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Додано: П'ят 06 лис, 2020 10:01
Прислали ключ код за шопинг 17-18 октября
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Ferlakur
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Додано: П'ят 06 лис, 2020 11:46
Ferlakur написав:
Прислали ключ код за шопинг 17-18 октября
тоже прислали, как узнать за что? запутатся можно...
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vanok
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Додано: П'ят 06 лис, 2020 11:55
vanok написав: Ferlakur написав:
Прислали ключ код за шопинг 17-18 октября
тоже прислали, как узнать за что? запутатся можно...
Записывать надо)
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Ferlakur
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Додано: П'ят 06 лис, 2020 11:59
Ferlakur написав: vanok написав: Ferlakur написав:
Прислали ключ код за шопинг 17-18 октября
тоже прислали, как узнать за что? запутатся можно...
Записывать надо)
Скажите ещё потом на счётчик ставить)))
Нет ли данных у кого -будут ли в этом месяце горячие выходные?
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vanok
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Додано: П'ят 06 лис, 2020 12:15
Прийшла СМС про кешбек від UKRSIBBANK. Ключ-код на 200 грн
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а за що - хз
невже так важко вписати
ау, банкіри, вам ідея
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greenozon
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Додано: П'ят 06 лис, 2020 12:22
greenozon написав:
Прийшла СМС про кешбек від UKRSIBBANK. Ключ-код на 200 грн
CASHBACK від ОЧЕВИГОДА!
Вітаємо, Ви виконали умови акції від UKRSIBBANK , для отримання винагороди, в полі нижче введіть номер Вашого ключ-коду (16-ти значний код) та Ваш номер телефону, на який Ви отримали смс повідомлення.
а за що - хз
невже так важко вписати
ау, банкіри, вам ідея
Это за шопинг 17-18 октября.
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Ferlakur
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Додано: П'ят 06 лис, 2020 12:35
greenozon не удаляй пуши/смс-ки и всегда будешь в курсе, просто посмотреть в чем брал участие и сравнить сумму
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omb
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