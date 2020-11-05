УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 06 лис, 2020 01:47
klug написав:
Приблизно 0 функціоналу, який я планував би тут використовувати.
я так понял классический консьерж, как правило, совсем бесполезный.
СЭП НБУ 23/7 - https://forum.finance.ua/viewtopic.php?f=85&p=5072506#p5072506
ol_zy
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Додано: П'ят 06 лис, 2020 10:01
Прислали ключ код за шопинг 17-18 октября
Ferlakur
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Додано: П'ят 06 лис, 2020 11:46
Ferlakur написав:
Прислали ключ код за шопинг 17-18 октября
тоже прислали, как узнать за что? запутатся можно...
vanok
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Додано: П'ят 06 лис, 2020 11:55
vanok написав: Ferlakur написав:
Прислали ключ код за шопинг 17-18 октября
тоже прислали, как узнать за что? запутатся можно...
Записывать надо)
Ferlakur
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Додано: П'ят 06 лис, 2020 11:59
Ferlakur написав: vanok написав: Ferlakur написав:
Прислали ключ код за шопинг 17-18 октября
тоже прислали, как узнать за что? запутатся можно...
Записывать надо)
Скажите ещё потом на счётчик ставить)))
Нет ли данных у кого -будут ли в этом месяце горячие выходные?
vanok
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Додано: П'ят 06 лис, 2020 12:15
Прийшла СМС про кешбек від UKRSIBBANK. Ключ-код на 200 грн
CASHBACK від ОЧЕВИГОДА!
Вітаємо, Ви виконали умови акції від UKRSIBBANK , для отримання винагороди, в полі нижче введіть номер Вашого ключ-коду (16-ти значний код) та Ваш номер телефону, на який Ви отримали смс повідомлення.
а за що - хз
невже так важко вписати
ау, банкіри, вам ідея
greenozon
Повідомлень: 10036
З нами з: 01.06.14
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Подякували: 708 раз.
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Додано: П'ят 06 лис, 2020 12:22
greenozon написав:
Прийшла СМС про кешбек від UKRSIBBANK. Ключ-код на 200 грн
CASHBACK від ОЧЕВИГОДА!
Вітаємо, Ви виконали умови акції від UKRSIBBANK , для отримання винагороди, в полі нижче введіть номер Вашого ключ-коду (16-ти значний код) та Ваш номер телефону, на який Ви отримали смс повідомлення.
а за що - хз
невже так важко вписати
ау, банкіри, вам ідея
Это за шопинг 17-18 октября.
Ferlakur
Повідомлень: 3525
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Додано: П'ят 06 лис, 2020 12:35
greenozon не удаляй пуши/смс-ки и всегда будешь в курсе, просто посмотреть в чем брал участие и сравнить сумму
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omb
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Додано: П'ят 06 лис, 2020 14:33
omb написав: greenozon
не удаляй пуши/смс-ки и всегда будешь в курсе, просто посмотреть в чем брал участие и сравнить сумму
дуже багато акцій від укрсиба за останні два місяці..
он ще якась СМС прилетіла, але це вже не гарантовано
---------
100 кешбеків по 2000 грн щомісяця!
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greenozon
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