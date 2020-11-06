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УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 06 лис, 2020 18:51
как-то сегодня вечером очень медленно стали пуши с ОТП паролями приходить - по 3-5 минут - и подтверждения об операциях тоже - утром все летало.
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إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ
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Flamingo
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Додано: П'ят 06 лис, 2020 18:54
Flamingo написав:
как-то сегодня вечером очень медленно стали пуши с ОТП паролями приходить - по 3-5 минут - и подтверждения об операциях тоже - утром все летало.
смс-ки тож тормозят, т.е. это Сибас перетрудился, бедняжка
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: П'ят 06 лис, 2020 20:50
clientage
ну так весь форум 90 набивает
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Додано: П'ят 06 лис, 2020 20:54
и все уже из 141 кабинету, уже под надзором главврача, но все никак не успокоятся
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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