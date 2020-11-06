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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.9 5 981
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
185
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
178
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
253
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
129
Всього голосів : 981
Повідомлення Додано: П'ят 06 лис, 2020 18:51

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

как-то сегодня вечером очень медленно стали пуши с ОТП паролями приходить - по 3-5 минут - и подтверждения об операциях тоже - утром все летало.
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
    55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
    50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎
Flamingo
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Повідомлення Додано: П'ят 06 лис, 2020 18:54

  Flamingo написав:как-то сегодня вечером очень медленно стали пуши с ОТП паролями приходить - по 3-5 минут - и подтверждения об операциях тоже - утром все летало.

смс-ки тож тормозят, т.е. это Сибас перетрудился, бедняжка
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
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Повідомлення Додано: П'ят 06 лис, 2020 20:50

clientage ну так весь форум 90 набивает :mrgreen:
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
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Вопросы - в личку!
omb
 
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Повідомлення Додано: П'ят 06 лис, 2020 20:54

и все уже из 141 кабинету, уже под надзором главврача, но все никак не успокоятся :mrgreen:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: П'ят 06 лис, 2020 23:55

  clientage написав:и все уже из 141 кабинету, уже под надзором главврача, но все никак не успокоятся :mrgreen:

главврач в шоке - не знает что делать, толпа народа делает одно и тоже - х.з. что они (мы) делают с такой частотой и упорством и что им советовать...
СЭП НБУ 23/7 - https://forum.finance.ua/viewtopic.php?f=85&p=5072506#p5072506
ol_zy
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Повідомлення Додано: Суб 07 лис, 2020 00:29

[/quote]
главврач в шоке - не знает что делать, толпа народа делает одно и тоже - х.з. что они (мы) делают с такой частотой и упорством и что им советовать...[/quote] . Да ничего особенного и не делаем :lol: как обычно майнингом кишмиша занимаемся.
Дядя Дима
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