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УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 06 лис, 2020 18:51
как-то сегодня вечером очень медленно стали пуши с ОТП паролями приходить - по 3-5 минут - и подтверждения об операциях тоже - утром все летало.
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إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ
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Flamingo
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Додано: П'ят 06 лис, 2020 18:54
Flamingo написав:
как-то сегодня вечером очень медленно стали пуши с ОТП паролями приходить - по 3-5 минут - и подтверждения об операциях тоже - утром все летало.
смс-ки тож тормозят, т.е. это Сибас перетрудился, бедняжка
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: П'ят 06 лис, 2020 20:50
clientage
ну так весь форум 90 набивает
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Додано: П'ят 06 лис, 2020 20:54
и все уже из 141 кабинету, уже под надзором главврача, но все никак не успокоятся
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: П'ят 06 лис, 2020 23:55
clientage написав:
и все уже из 141 кабинету, уже под надзором главврача, но все никак не успокоятся
главврач в шоке - не знает что делать, толпа народа делает одно и тоже - х.з. что они (мы) делают с такой частотой и упорством и что им советовать...
СЭП НБУ 23/7 - https://forum.finance.ua/viewtopic.php?f=85&p=5072506#p5072506
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ol_zy
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Додано: Суб 07 лис, 2020 00:29
[/quote]
главврач в шоке - не знает что делать, толпа народа делает одно и тоже - х.з. что они (мы) делают с такой частотой и упорством и что им советовать...[/quote] . Да ничего особенного и не делаем
как обычно майнингом кишмиша занимаемся.
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Дядя Дима
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