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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 06 лис, 2020 18:51
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
как-то сегодня вечером очень медленно стали пуши с ОТП паролями приходить - по 3-5 минут - и подтверждения об операциях тоже - утром все летало.
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
Додано: П'ят 06 лис, 2020 18:54
смс-ки тож тормозят, т.е. это Сибас перетрудился, бедняжка
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: П'ят 06 лис, 2020 20:50
clientage ну так весь форум 90 набивает
Кешбечные карты!
Додано: П'ят 06 лис, 2020 20:54
и все уже из 141 кабинету, уже под надзором главврача, но все никак не успокоятся
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: П'ят 06 лис, 2020 23:55
главврач в шоке - не знает что делать, толпа народа делает одно и тоже - х.з. что они (мы) делают с такой частотой и упорством и что им советовать...
СЭП НБУ 23/7 - https://forum.finance.ua/viewtopic.php?f=85&p=5072506#p5072506
Додано: Суб 07 лис, 2020 00:29
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главврач в шоке - не знает что делать, толпа народа делает одно и тоже - х.з. что они (мы) делают с такой частотой и упорством и что им советовать...[/quote] . Да ничего особенного и не делаем как обычно майнингом кишмиша занимаемся.
Додано: Суб 07 лис, 2020 01:40
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
Дно жадности еще не пробито
Додано: Суб 07 лис, 2020 02:42
Так вони спочатку самі загадують підозрілі умови, а потім шоковані, що їх хтось виконав. Хто їм тепер лікар? Я вже пропонував просто роздавати ще тисячу бонусних щомісяця і не ґвалтувати процесинг, КЦ та GSM-шлюз. Зі 141 палати вже вдалося комусь утікти? Обіцяного дзвінка від медсестри як так і не дочекався.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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