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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 07 лис, 2020 10:58
kreuz ага, надо кушать, пока стол накрывают, так как бюджет закончится...
Кешбечные карты!
Додано: Суб 07 лис, 2020 13:12
О, это вы в точку!
Теперь все сложилось, скорее всего, был определенный бюджет на продвижение онлайн банкинга, который не смогли нормально постепенно осваивать и проснулись в конце года - бюджет не освоен/план по вовлеченности клиентов в онлайн провален.
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