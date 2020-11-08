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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.9 5 981
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
185
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
178
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
253
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
129
Всього голосів : 981
Повідомлення Додано: Суб 07 лис, 2020 10:58

kreuz ага, надо кушать, пока стол накрывают, так как бюджет закончится...
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://abank24.page.link/mK7z +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Монобанк
Вопросы - в личку!
omb
 
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Повідомлення Додано: Суб 07 лис, 2020 13:12

  omb написав:kreuz ага, надо кушать, пока стол накрывают, так как бюджет закончится...

О, это вы в точку!
Теперь все сложилось, скорее всего, был определенный бюджет на продвижение онлайн банкинга, который не смогли нормально постепенно осваивать и проснулись в конце года - бюджет не освоен/план по вовлеченности клиентов в онлайн провален.
Rainbow
 
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Повідомлення Додано: Пон 09 лис, 2020 02:00

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

Опытные пользователи, подскажите, пожалуйста, дают ли здесь кешбек за:
1. Uber, Uklon, Bolt - оплата в приложении
2. Оплата на next привата за коммуналку
AVF
 
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Повідомлення Додано: Пон 09 лис, 2020 07:05

  AVF написав:Опытные пользователи, подскажите, пожалуйста, дают ли здесь кешбек за:
1. Uber, Uklon, Bolt - оплата в приложении
2. Оплата на next привата за коммуналку

Да. Да. Бесплатный совет. Научитесь пользоваться поиском. Ответы на ваши вопросы звучали многократно. Ну или читайте ветку "от корки до корки" ;)
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
    55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
    50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎
Flamingo
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