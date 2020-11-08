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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 07 лис, 2020 10:58
kreuz ага, надо кушать, пока стол накрывают, так как бюджет закончится...
Кешбечные карты!
Додано: Суб 07 лис, 2020 13:12
О, это вы в точку!
Теперь все сложилось, скорее всего, был определенный бюджет на продвижение онлайн банкинга, который не смогли нормально постепенно осваивать и проснулись в конце года - бюджет не освоен/план по вовлеченности клиентов в онлайн провален.
Додано: Пон 09 лис, 2020 02:00
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
Опытные пользователи, подскажите, пожалуйста, дают ли здесь кешбек за:
1. Uber, Uklon, Bolt - оплата в приложении
2. Оплата на next привата за коммуналку
Додано: Пон 09 лис, 2020 07:05
Да. Да. Бесплатный совет. Научитесь пользоваться поиском. Ответы на ваши вопросы звучали многократно. Ну или читайте ветку "от корки до корки"
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