|
|
|
УкрСибБанк BNP Paribas Group
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 07 лис, 2020 10:58
kreuz ага, надо кушать, пока стол накрывают, так как бюджет закончится...
Кешбечные карты!
Вопросы - в личку!
- http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
- https://abank24.page.link/mK7z +50 ГРН Абанк
- https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Монобанк
-
omb
-
-
- Повідомлень: 2419
- З нами з: 08.04.14
- Подякував: 23 раз.
- Подякували: 186 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 07 лис, 2020 13:12
omb написав:kreuz
ага, надо кушать, пока стол накрывают, так как бюджет закончится...
О, это вы в точку!
Теперь все сложилось, скорее всего, был определенный бюджет на продвижение онлайн банкинга, который не смогли нормально постепенно осваивать и проснулись в конце года - бюджет не освоен/план по вовлеченности клиентов в онлайн провален.
-
Rainbow
-
-
- Повідомлень: 2967
- З нами з: 23.09.12
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 594 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 09 лис, 2020 02:00
Опытные пользователи, подскажите, пожалуйста, дают ли здесь кешбек за:
1. Uber, Uklon, Bolt - оплата в приложении
2. Оплата на next привата за коммуналку
-
AVF
-
-
- Повідомлень: 252
- З нами з: 23.11.11
- Подякував: 41 раз.
- Подякували: 35 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 09 лис, 2020 07:05
AVF написав:
Опытные пользователи, подскажите, пожалуйста, дают ли здесь кешбек за:
1. Uber, Uklon, Bolt - оплата в приложении
2. Оплата на next привата за коммуналку
Да. Да. Бесплатный совет. Научитесь пользоваться поиском. Ответы на ваши вопросы звучали многократно. Ну или читайте ветку "от корки до корки"
50 грн./100 грн.
- карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN 100 грн.
- для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ
-
Flamingo
-
1
-
- Повідомлень: 5093
- З нами з: 20.03.15
- Подякував: 90 раз.
- Подякували: 1176 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 09 лис, 2020 14:03
А все таки добре було б, якби в стартовому пості були ЧаПи
-
Чорний Ворон
-
-
- Повідомлень: 70
- З нами з: 03.11.14
- Подякував: 163 раз.
- Подякували: 15 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 09 лис, 2020 14:05
Чорний Ворон
ага,и кто их будет заполнять и обновлять?
Кешбечные карты!
Вопросы - в личку!
- http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
- https://abank24.page.link/mK7z +50 ГРН Абанк
- https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Монобанк
-
omb
-
-
- Повідомлень: 2419
- З нами з: 08.04.14
- Подякував: 23 раз.
- Подякували: 186 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 09 лис, 2020 14:57
omb написав:Чорний Ворон
ага,и кто их будет заполнять и обновлять?
Завжди знайдеться MASolomko
, але на цьому форумі права на редагування старих постів мають лише модератори.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
-
klug
-
-
- Повідомлень: 5010
- З нами з: 18.08.14
- Подякував: 219 раз.
- Подякували: 622 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 09 лис, 2020 15:23
klug написав:
Завжди знайдеться MASolomko...
Спасибо за оценку моих стараний на другом ресурсе, но есть ряд моментов, которые лучше размазать во флуде -- дольше проживут
Кто хочет, тот найдёт желанное через поиск или найдёт у кого спросить
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
- 50 ₴ — monobank ► Чорна, monobank.ua/r/XZ8c6 || А-Банк ► Зелена, abank24.page.link/Y2Zp
- 50/100 ₴ — Forward Bank ► КОКО КАРД (дебетова/кредитна), lx4.me/c/5zzd8hrz
-
MASolomko
-
-
- Повідомлень: 2614
- З нами з: 08.03.18
- Подякував: 275 раз.
- Подякували: 377 раз.
-
- Профіль
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: ingtrans
, V2
, xenium
і 3 гостей
Модератори:
ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор
|