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УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 09 лис, 2020 17:36
cohan написав: klug написав:
Приблизно 0 функціоналу, який я планував би тут використовувати.
ну может получится закрыть и открыть новую одним днем ))
Только ехать-то всё равно придется в какое-то реальное отделение, а не в отделение 141.
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Додано: Пон 09 лис, 2020 20:43
ingtrans сегодня мне перезвонила моя, говорит всё порешаем, если что, спросил про перевыпуск карты - сказала без проблем
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