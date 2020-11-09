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УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 09 лис, 2020 17:36
cohan написав: klug написав:
Приблизно 0 функціоналу, який я планував би тут використовувати.
ну может получится закрыть и открыть новую одним днем ))
Только ехать-то всё равно придется в какое-то реальное отделение, а не в отделение 141.
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Додано: Пон 09 лис, 2020 20:43
ingtrans сегодня мне перезвонила моя, говорит всё порешаем, если что, спросил про перевыпуск карты - сказала без проблем
Кешбечные карты!
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Додано: Пон 09 лис, 2020 22:26
omb написав:ingtrans
сегодня мне перезвонила моя, говорит всё порешаем, если что, спросил про перевыпуск карты - сказала без проблем
Маякніть, як буде реальний кейс, бо нас цікавить не звичайний перевипуск, а свино-варіант, який мав би позбавляти преміального обслуговування. Нагадую, що картку дають лише новим (і "новим") клієнтам. Варіант, коли банк забуває, що ви їхній клієнт, але залишає за вами преміальне обслуговування звучить не дуже логічним, хоча я й не можу стверджувати, що завжди розумію логіку сибаса.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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