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Обслуговування в українських
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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.9 5 981
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
185
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
178
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
253
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
129
Всього голосів : 981
Повідомлення Додано: Пон 09 лис, 2020 17:36

  cohan написав:
  klug написав:
  unknownurl написав:Чего стоит ожидать от персонального менеджера:

https://premium.ukrsibbank.com/ua/news/411257/

Приблизно 0 функціоналу, який я планував би тут використовувати.


ну может получится закрыть и открыть новую одним днем ))

Только ехать-то всё равно придется в какое-то реальное отделение, а не в отделение 141.
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ingtrans
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Повідомлення Додано: Пон 09 лис, 2020 20:43

ingtrans сегодня мне перезвонила моя, говорит всё порешаем, если что, спросил про перевыпуск карты - сказала без проблем
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://abank24.page.link/mK7z +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Монобанк
Вопросы - в личку!
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Повідомлення Додано: Пон 09 лис, 2020 22:26

  omb написав:ingtrans сегодня мне перезвонила моя, говорит всё порешаем, если что, спросил про перевыпуск карты - сказала без проблем

Маякніть, як буде реальний кейс, бо нас цікавить не звичайний перевипуск, а свино-варіант, який мав би позбавляти преміального обслуговування. Нагадую, що картку дають лише новим (і "новим") клієнтам. Варіант, коли банк забуває, що ви їхній клієнт, але залишає за вами преміальне обслуговування звучить не дуже логічним, хоча я й не можу стверджувати, що завжди розумію логіку сибаса.
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klug
 
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