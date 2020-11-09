УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 09 лис, 2020 14:57
omb написав: Чорний Ворон
ага,и кто их будет заполнять и обновлять?
Завжди знайдеться
MASolomko
, але на цьому форумі права на редагування старих постів мають лише модератори.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
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Додано: Пон 09 лис, 2020 15:23
klug написав:
Завжди знайдеться MASolomko...
Спасибо за оценку моих стараний на другом ресурсе, но есть ряд моментов, которые лучше размазать во флуде -- дольше проживут
Кто хочет, тот найдёт желанное через поиск или найдёт у кого спросить
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MASolomko
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Додано: Пон 09 лис, 2020 16:00
klug это да, иначе 1218 страниц не родить
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omb
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Додано: Пон 09 лис, 2020 17:32
klug написав:
Приблизно 0 функціоналу, який я планував би тут використовувати.
ну может получится закрыть и открыть новую одним днем ))
cohan
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Додано: Пон 09 лис, 2020 17:36
cohan написав: klug написав:
Приблизно 0 функціоналу, який я планував би тут використовувати.
ну может получится закрыть и открыть новую одним днем ))
Только ехать-то всё равно придется в какое-то реальное отделение, а не в отделение 141.
https://monobank.ua/r/t7ba - > monobank ( 50 грн ) кешбэк, % на остаток http://lx4.me/c/k5qqaGbY - > деб./кред. КОКО Форвард ( 40,25/80,5+80,5 грн ) кешбэк, % на остаток https://tinyurl.com/y87fcew8 - > Sportbank ( 55 грн ) кешбэк https://tinyurl.com/y9fv8o9w - > А-Банк ( 50 грн ) кешбэк, % на остаток, бесплатный СЭП
ingtrans
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Додано: Пон 09 лис, 2020 20:43
ingtrans сегодня мне перезвонила моя, говорит всё порешаем, если что, спросил про перевыпуск карты - сказала без проблем
Кешбечные карты! Вопросы - в личку! http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк https://abank24.page.link/mK7z +50 ГРН Абанк https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Монобанк
omb
Повідомлень: 2422
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Додано: Пон 09 лис, 2020 22:26
omb написав: ingtrans
сегодня мне перезвонила моя, говорит всё порешаем, если что, спросил про перевыпуск карты - сказала без проблем
Маякніть, як буде реальний кейс, бо нас цікавить не звичайний перевипуск, а свино-варіант, який мав би позбавляти преміального обслуговування. Нагадую, що картку дають лише новим (і "новим") клієнтам. Варіант, коли банк забуває, що ви їхній клієнт, але залишає за вами преміальне обслуговування звучить не дуже логічним, хоча я й не можу стверджувати, що завжди розумію логіку сибаса.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
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Додано: Вів 10 лис, 2020 14:35
Прислали:
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Ferlakur
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Додано: Вів 10 лис, 2020 14:37
Ferlakur написав:
Прислали:
Відкрийте накопичувальний рахунок через UKRSIB online
Щоб отримати гарантований подарунок у розмірі 100 гривень, до 16 листопада 2020 р. відкрийте накопичувальний рахунок в рамках тарифного плану NEW Card через UKRSIB online.
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ingtrans
Повідомлень: 1710
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Додано: Вів 10 лис, 2020 14:44
Это депозит надо открыть? А на какую сумму?
vovareuckij
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