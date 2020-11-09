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Обслуговування в українських
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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1216121712181219>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.9 5 981
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
185
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
178
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
253
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
129
Всього голосів : 981
Повідомлення Додано: Пон 09 лис, 2020 14:57

  omb написав:Чорний Ворон ага,и кто их будет заполнять и обновлять? :)

Завжди знайдеться MASolomko, але на цьому форумі права на редагування старих постів мають лише модератори.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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Повідомлення Додано: Пон 09 лис, 2020 15:23

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

  klug написав:Завжди знайдеться MASolomko...
Спасибо за оценку моих стараний на другом ресурсе, но есть ряд моментов, которые лучше размазать во флуде -- дольше проживут ;) Кто хочет, тот найдёт желанное через поиск или найдёт у кого спросить :)
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
  • 50 ₴ — monobank ► Чорна, monobank.ua/r/XZ8c6 || А-Банк ► Зелена, abank24.page.link/Y2Zp
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MASolomko
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Повідомлення Додано: Пон 09 лис, 2020 16:00

klug это да, иначе 1218 страниц не родить
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://abank24.page.link/mK7z +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Монобанк
Вопросы - в личку!
omb
 
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Повідомлення Додано: Пон 09 лис, 2020 17:32

  klug написав:
  unknownurl написав:Чего стоит ожидать от персонального менеджера:

https://premium.ukrsibbank.com/ua/news/411257/

Приблизно 0 функціоналу, який я планував би тут використовувати.


ну может получится закрыть и открыть новую одним днем ))
cohan
 
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Повідомлення Додано: Пон 09 лис, 2020 17:36

  cohan написав:
  klug написав:
  unknownurl написав:Чего стоит ожидать от персонального менеджера:

https://premium.ukrsibbank.com/ua/news/411257/

Приблизно 0 функціоналу, який я планував би тут використовувати.


ну может получится закрыть и открыть новую одним днем ))

Только ехать-то всё равно придется в какое-то реальное отделение, а не в отделение 141.
  • https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн > monobank (кешбэк, % на остаток)
  • http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5+80,5 грн > деб./кред. КОКО Форвард (кешбэк, % на остаток)
  • https://tinyurl.com/y87fcew8 - 55 грн > Sportbank (кешбэк)
  • https://tinyurl.com/y9fv8o9w - 50 грн > А-Банк (кешбэк, % на остаток, бесплатный СЭП)
ingtrans
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Повідомлення Додано: Пон 09 лис, 2020 20:43

ingtrans сегодня мне перезвонила моя, говорит всё порешаем, если что, спросил про перевыпуск карты - сказала без проблем
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://abank24.page.link/mK7z +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Монобанк
Вопросы - в личку!
omb
 
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Повідомлення Додано: Пон 09 лис, 2020 22:26

  omb написав:ingtrans сегодня мне перезвонила моя, говорит всё порешаем, если что, спросил про перевыпуск карты - сказала без проблем

Маякніть, як буде реальний кейс, бо нас цікавить не звичайний перевипуск, а свино-варіант, який мав би позбавляти преміального обслуговування. Нагадую, що картку дають лише новим (і "новим") клієнтам. Варіант, коли банк забуває, що ви їхній клієнт, але залишає за вами преміальне обслуговування звучить не дуже логічним, хоча я й не можу стверджувати, що завжди розумію логіку сибаса.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 лис, 2020 14:35

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

Прислали:

Відкрийте накопичувальний рахунок через UKRSIB online
Щоб отримати гарантований подарунок у розмірі 100 гривень, до 16 листопада 2020 р. відкрийте накопичувальний рахунок в рамках тарифного плану NEW Card через UKRSIB online.

Період акції - з 10 до 16 листопада 2020 р. включно.
Ferlakur
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 лис, 2020 14:37

  Ferlakur написав:Прислали:

Відкрийте накопичувальний рахунок через UKRSIB online
Щоб отримати гарантований подарунок у розмірі 100 гривень, до 16 листопада 2020 р. відкрийте накопичувальний рахунок в рамках тарифного плану NEW Card через UKRSIB online.

Період акції - з 10 до 16 листопада 2020 р. включно.

https://main.ochevygoda.com.ua/sa_n/
  • https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн > monobank (кешбэк, % на остаток)
  • http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5+80,5 грн > деб./кред. КОКО Форвард (кешбэк, % на остаток)
  • https://tinyurl.com/y87fcew8 - 55 грн > Sportbank (кешбэк)
  • https://tinyurl.com/y9fv8o9w - 50 грн > А-Банк (кешбэк, % на остаток, бесплатный СЭП)
ingtrans
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Это депозит надо открыть? А на какую сумму?
vovareuckij
 
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