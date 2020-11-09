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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.9 5 981
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
185
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
178
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
253
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
129
Всього голосів : 981
Повідомлення Додано: Вів 10 лис, 2020 14:50

  vovareuckij написав:Это депозит надо открыть? А на какую сумму?

нет, там в плюсике есть накопительный счет его и открыть по идее , например на 1 грн) п.с. под 1%)
vanok
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 лис, 2020 14:51

  vovareuckij написав:Это депозит надо открыть? А на какую сумму?


депозит з вільним зняттям поповненням на будь-яку суму
ВТБ банк - шахрай.
27.10.2010року введено 12% комісію за поповнення власного депо. http://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=779489. Хто не відстоює своє право - втрачає його. Развалинами ВТБ удовлетворен
Betis_ck
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Повідомлення Додано: Вів 10 лис, 2020 15:12

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

1% в гривне, очень щедро. Не смог найти полные тарифы там хоть снятие/попонение бесплатно? И как его потом закрыть можно или он на какой-то срок оформляется?
Amid
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 лис, 2020 15:19

  Ferlakur написав:Відкрийте накопичувальний рахунок через UKRSIB online
Щоб отримати гарантований подарунок у розмірі 100 гривень, до 16 листопада 2020 р. відкрийте накопичувальний рахунок в рамках тарифного плану NEW Card через UKRSIB online.

Період акції - з 10 до 16 листопада 2020 р. включно.

На нулевую сумму открыл! Опций самостоятельного закрытия в менюшках не обнаружил. Видать, вместе с картой закроется.
Давайте следующую акцию 8)
  • 55 грн за карту SportBank c кешбеком 10% https://sportbank.com.ua/promo/?ref=n6UtZre
  • 100 грн за кредитную и 50 грн за дебетную КОКО КАРД Forward Bank http://lx4.me/c/xjc43pUC
  • 50 грн за оформление #PudraCard https://clc.am/TppC_A
ramzes4
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Повідомлення Додано: Вів 10 лис, 2020 15:36

  ramzes4 написав:
  Ferlakur написав:Відкрийте накопичувальний рахунок через UKRSIB online
Щоб отримати гарантований подарунок у розмірі 100 гривень, до 16 листопада 2020 р. відкрийте накопичувальний рахунок в рамках тарифного плану NEW Card через UKRSIB online.

Період акції - з 10 до 16 листопада 2020 р. включно.

На нулевую сумму открыл! Опций самостоятельного закрытия в менюшках не обнаружил. Видать, вместе с картой закроется.
Давайте следующую акцию 8)

це для всіх, чи лише кому смс прийшло?
Rainbow
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 лис, 2020 15:43

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

  Rainbow написав:це для всіх, чи лише кому смс прийшло?
Ну обычно у Очевыгоды бонусы раздают по приглашениям.
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
    55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
    50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎
Flamingo
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Повідомлення Додано: Вів 10 лис, 2020 15:44

Сибас продолжает страдать каким-то лютым маразмом.
Задаёт квесты в стиле ачивок от мони или обучения фин.грамотности детей по юниорке от бегемота.
Видать - кому-то там реально нечего делать, вот и мается всякой фигнёй.
Ну, открыли все дружно этот счёт на 0грн - сибасу то что с этого ?
Маразм какой-то
mustbe
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Повідомлення Додано: Вів 10 лис, 2020 15:55

Закинул 5 грн для приличия. :lol:
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  • +50/100 грн КОКО Кард | Forward Bank - lx4.me/c/vpS6teus
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Striker
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