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УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 10 лис, 2020 14:50
vovareuckij написав:
Это депозит надо открыть? А на какую сумму?
нет, там в плюсике есть накопительный счет его и открыть по идее , например на 1 грн) п.с. под 1%)
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Додано: Вів 10 лис, 2020 14:51
vovareuckij написав:
Это депозит надо открыть? А на какую сумму?
депозит з вільним зняттям поповненням на будь-яку суму
ВТБ банк - шахрай.
27.10.2010року введено 12% комісію за поповнення власного депо. http://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=779489. Хто не відстоює своє право - втрачає його. Развалинами ВТБ удовлетворен
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Додано: Вів 10 лис, 2020 15:12
1% в гривне, очень щедро. Не смог найти полные тарифы там хоть снятие/попонение бесплатно? И как его потом закрыть можно или он на какой-то срок оформляется?
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Додано: Вів 10 лис, 2020 15:19
Ferlakur написав:
Відкрийте накопичувальний рахунок через UKRSIB online
Щоб отримати гарантований подарунок у розмірі 100 гривень, до 16 листопада 2020 р. відкрийте накопичувальний рахунок в рамках тарифного плану NEW Card через UKRSIB online.
Період акції - з 10 до 16 листопада 2020 р. включно.
На нулевую сумму открыл! Опций самостоятельного закрытия в менюшках не обнаружил. Видать, вместе с картой закроется.
Давайте следующую акцию
- 55 грн за карту SportBank c кешбеком 10% https://sportbank.com.ua/promo/?ref=n6UtZre
- 100 грн за кредитную и 50 грн за дебетную КОКО КАРД Forward Bank http://lx4.me/c/xjc43pUC
- 50 грн за оформление #PudraCard https://clc.am/TppC_A
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Додано: Вів 10 лис, 2020 15:36
ramzes4 написав: Ferlakur написав:
Відкрийте накопичувальний рахунок через UKRSIB online
Щоб отримати гарантований подарунок у розмірі 100 гривень, до 16 листопада 2020 р. відкрийте накопичувальний рахунок в рамках тарифного плану NEW Card через UKRSIB online.
Період акції - з 10 до 16 листопада 2020 р. включно.
На нулевую сумму открыл! Опций самостоятельного закрытия в менюшках не обнаружил. Видать, вместе с картой закроется.
Давайте следующую акцию
це для всіх, чи лише кому смс прийшло?
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Rainbow
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Додано: Вів 10 лис, 2020 15:43
Rainbow написав:
це для всіх, чи лише кому смс прийшло?
Ну обычно у Очевыгоды бонусы раздают по приглашениям.
50 грн./100 грн.
- карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN 100 грн.
- для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ
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Flamingo
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Додано: Вів 10 лис, 2020 15:44
Сибас продолжает страдать каким-то лютым маразмом.
Задаёт квесты в стиле ачивок от мони или обучения фин.грамотности детей по юниорке от бегемота.
Видать - кому-то там реально нечего делать, вот и мается всякой фигнёй.
Ну, открыли все дружно этот счёт на 0грн - сибасу то что с этого ?
Маразм какой-то
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mustbe
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