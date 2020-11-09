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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1218121912201221>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.9 5 981
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
185
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
178
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
253
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
129
Всього голосів : 981
Повідомлення Додано: Вів 10 лис, 2020 16:25

  Maksi2 написав:
  mustbe написав:Сибас продолжает страдать каким-то лютым маразмом.
Задаёт квесты в стиле ачивок от мони или обучения фин.грамотности детей по юниорке от бегемота.
Видать - кому-то там реально нечего делать, вот и мается всякой фигнёй.
Ну, открыли все дружно этот счёт на 0грн - сибасу то что с этого ?
Маразм какой-то

Попробуй посмотреть на это под другим углом. Открыл депо - потерял возможность переоткрыть карт счет.

Так не факт. Не может быть, чтобы этот счет нельзя было закрыть в принципе. А если его можно закрыть, то, наверное, можно булет и карту переоткрыть.
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ingtrans
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Повідомлення Додано: Вів 10 лис, 2020 16:30

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

как именно открыть Накопичувальний рахунок онлайн? зашел через моб приложение укрсибонлайн, там нет такой опции
Andey
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 лис, 2020 16:31

  ingtrans написав:Так не факт. Не может быть, чтобы этот счет нельзя было закрыть в принципе. А если его можно закрыть, то, наверное, можно булет и карту переоткрыть.

Если отлистать 45 дней от виртуального момента последней выплаты по этим играм акциям, то факт, именно факт.
А открытие каких либо депозитов вообще хоронит возможность переоткрытия карты, но это еще надо понять или осознать.
Востаннє редагувалось Maksi2 в Вів 10 лис, 2020 16:33, всього редагувалось 1 раз.
Maksi2
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 лис, 2020 16:32

  Andey написав:как именно открыть Накопичувальний рахунок онлайн? зашел через моб приложение укрсибонлайн, там нет такой опции

В правому нижньому кутку кружок з "+".
KVV
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 лис, 2020 16:36

  Striker написав:Закинул 5 грн для приличия. :lol:


А не будет ли этот счет проблемой при закрытии карты и счета с целью перевыпуска новой карты с кешбеком?
vcy
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 лис, 2020 16:36

  Maksi2 написав:
  ingtrans написав:Так не факт. Не может быть, чтобы этот счет нельзя было закрыть в принципе. А если его можно закрыть, то, наверное, можно булет и карту переоткрыть.

Если отлистать 45 дней от виртуального момента последней выплаты по этим играм акциям, то факт, именно факт.
А открытие каких либо депозитов вообще хоронит возможность переоткрытия карты, но это еще надо понять или осознать.

Депозит бессрочный, должен закрываться вместе с картой.
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Повідомлення Додано: Вів 10 лис, 2020 16:37

  vcy написав:А не будет ли этот счет проблемой при закрытии карты и счета с целью перевыпуска новой карты с кешбеком?

Не будет, он не фиксирован по сроку.
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Повідомлення Додано: Вів 10 лис, 2020 16:38

KVV дякую, знайшов :D
Andey
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 лис, 2020 16:39

  Striker написав:
  vcy написав:А не будет ли этот счет проблемой при закрытии карты и счета с целью перевыпуска новой карты с кешбеком?

Не будет, он не фиксирован по сроку.

Какой регламент закрытия? Например ждать 45 дней?
vcy
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 лис, 2020 16:44

  Andey написав:KVV дякую, знайшов :D

дякую тут прийнято таким же "+" передавати :wink:
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