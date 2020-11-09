mustbe написав:Сибас продолжает страдать каким-то лютым маразмом. Задаёт квесты в стиле ачивок от мони или обучения фин.грамотности детей по юниорке от бегемота. Видать - кому-то там реально нечего делать, вот и мается всякой фигнёй. Ну, открыли все дружно этот счёт на 0грн - сибасу то что с этого ? Маразм какой-то
Попробуй посмотреть на это под другим углом. Открыл депо - потерял возможность переоткрыть карт счет.
Так не факт. Не может быть, чтобы этот счет нельзя было закрыть в принципе. А если его можно закрыть, то, наверное, можно булет и карту переоткрыть.
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ingtrans написав:Так не факт. Не может быть, чтобы этот счет нельзя было закрыть в принципе. А если его можно закрыть, то, наверное, можно булет и карту переоткрыть.
Если отлистать 45 дней от виртуального момента последней выплаты по этим играм акциям, то факт, именно факт. А открытие каких либо депозитов вообще хоронит возможность переоткрытия карты, но это еще надо понять или осознать.
Востаннє редагувалось Maksi2 в Вів 10 лис, 2020 16:33, всього редагувалось 1 раз.
ingtrans написав:Так не факт. Не может быть, чтобы этот счет нельзя было закрыть в принципе. А если его можно закрыть, то, наверное, можно булет и карту переоткрыть.
Если отлистать 45 дней от виртуального момента последней выплаты по этим играм акциям, то факт, именно факт. А открытие каких либо депозитов вообще хоронит возможность переоткрытия карты, но это еще надо понять или осознать.
Депозит бессрочный, должен закрываться вместе с картой.
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