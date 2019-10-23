ingtrans написав:Так не факт. Не может быть, чтобы этот счет нельзя было закрыть в принципе. А если его можно закрыть, то, наверное, можно булет и карту переоткрыть.
Если отлистать 45 дней от виртуального момента последней выплаты по этим играм акциям, то факт, именно факт.
Это непроверенный факт, поэтому не совсем факт. Карту вон можно закрыть и заново открыть совсем не через 45 дней после последниз транзакций, но многое, похоже, зависит от конкретного сотрудника банка, потому что не всем желающим пока удавалось.
https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн > monobank (кешбэк, % на остаток)
ingtrans написав:Это непроверенный факт, поэтому не совсем факт. Карту вон можно закрыть и заново открыть совсем не через 45 дней после последниз транзакций, но многое, похоже, зависит от конкретного сотрудника банка, потому что не всем желающим пока удавалось.
Можно но не можно, можно но нельзя. На что похоже?
ingtrans написав:Это непроверенный факт, поэтому не совсем факт. Карту вон можно закрыть и заново открыть совсем не через 45 дней после последниз транзакций, но многое, похоже, зависит от конкретного сотрудника банка, потому что не всем желающим пока удавалось.
Можно но не можно, можно но нельзя. На что похоже?
Это похоже, что Вы опять просто хотите подискутировать? Вот факт:
lel написав:Получил кэшбэк в полном объеме, вывел. Написал заявление о закрытии счета, и СРАЗУ получил новую New Card. Жду СМС о подключении к бонусной программе. Старая карта открывалась 23.10.19.
Обратите внимание, что никаких 45 дней lel не ждал. Был в теме и другой факт (бысто не нашел): сказали ждать 45 дней после закрытия. А то, что накопительный счет не даст закрыть переотыть карту, - это еще совсем-совсем не факт.
UPD: Вот тот самый второй факт:
guntherhouse777 написав:Я все. У меня октябрьская. В отделении не хотят сразу закрыть-открыть. 45 дней. Поэтому КБ ждем. И после новогодних открываем.
Востаннє редагувалось ingtrans в Вів 10 лис, 2020 17:15, всього редагувалось 1 раз.
https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн > monobank (кешбэк, % на остаток)
Я думаю, что этот накопительный счёт можно будет закрыть даже без посещения отделений, особенно тем у кого появился персональный менеджер. Добавлю, что в договоре написано что его можно закрыть в любой момент.
unknownurl написав:Я думаю, что этот накопительный счёт можно будет закрыть даже без посещения отделений, особенно тем у кого появился персональный менеджер. Добавлю, что в договоре написано что его можно закрыть в любой момент.
Сегодня как раз звонила персональный менеджер. Сообщила, кстати, что можно заказать доставку карты курьером. Правда, может это уже давно и всем так, просто я до этого особо не интересовался. Еще говорит, что если нужно будет обратиться в отделение, то она договорится с сотрудником в интересующем отделении на желаемое время.
Востаннє редагувалось ingtrans в Вів 10 лис, 2020 17:36, всього редагувалось 1 раз.
https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн > monobank (кешбэк, % на остаток)