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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1218121912201221

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.9 5 981
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
185
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
178
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
253
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
129
Всього голосів : 981
Повідомлення Додано: Вів 10 лис, 2020 16:50

  Maksi2 написав:
  ingtrans написав:Так не факт. Не может быть, чтобы этот счет нельзя было закрыть в принципе. А если его можно закрыть, то, наверное, можно булет и карту переоткрыть.

Если отлистать 45 дней от виртуального момента последней выплаты по этим играм акциям, то факт, именно факт.

Это непроверенный факт, поэтому не совсем факт. Карту вон можно закрыть и заново открыть совсем не через 45 дней после последниз транзакций, но многое, похоже, зависит от конкретного сотрудника банка, потому что не всем желающим пока удавалось.
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ingtrans
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Повідомлення Додано: Вів 10 лис, 2020 16:59

  ingtrans написав:Это непроверенный факт, поэтому не совсем факт. Карту вон можно закрыть и заново открыть совсем не через 45 дней после последниз транзакций, но многое, похоже, зависит от конкретного сотрудника банка, потому что не всем желающим пока удавалось.

Можно но не можно, можно но нельзя. На что похоже? :D
Maksi2
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 лис, 2020 17:07

  Maksi2 написав:
  ingtrans написав:Это непроверенный факт, поэтому не совсем факт. Карту вон можно закрыть и заново открыть совсем не через 45 дней после последниз транзакций, но многое, похоже, зависит от конкретного сотрудника банка, потому что не всем желающим пока удавалось.

Можно но не можно, можно но нельзя. На что похоже? :D

Это похоже, что Вы опять просто хотите подискутировать? :) Вот факт:
  lel написав:Получил кэшбэк в полном объеме, вывел. Написал заявление о закрытии счета, и СРАЗУ получил новую New Card. Жду СМС о подключении к бонусной программе.
Старая карта открывалась 23.10.19.

Обратите внимание, что никаких 45 дней lel не ждал.
Был в теме и другой факт (бысто не нашел): сказали ждать 45 дней после закрытия.
А то, что накопительный счет не даст закрыть переотыть карту, - это еще совсем-совсем не факт.

UPD: Вот тот самый второй факт:
  guntherhouse777 написав:Я все.
У меня октябрьская.
В отделении не хотят сразу закрыть-открыть.
45 дней.
Поэтому КБ ждем. И после новогодних открываем.
Востаннє редагувалось ingtrans в Вів 10 лис, 2020 17:15, всього редагувалось 1 раз.
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  • https://tinyurl.com/y9fv8o9w - 50 грн > А-Банк (кешбэк, % на остаток, бесплатный СЭП)
ingtrans
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Повідомлення Додано: Вів 10 лис, 2020 17:14

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

Я думаю, что этот накопительный счёт можно будет закрыть даже без посещения отделений, особенно тем у кого появился персональный менеджер.
Добавлю, что в договоре написано что его можно закрыть в любой момент.
unknownurl
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 лис, 2020 17:24

  unknownurl написав:особенно тем у кого появился персональный менеджер

Из 141-й палаты ? )
mustbe
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Повідомлення Додано: Вів 10 лис, 2020 17:31

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

  unknownurl написав:Я думаю, что этот накопительный счёт можно будет закрыть даже без посещения отделений, особенно тем у кого появился персональный менеджер.
Добавлю, что в договоре написано что его можно закрыть в любой момент.

Сегодня как раз звонила персональный менеджер. Сообщила, кстати, что можно заказать доставку карты курьером. Правда, может это уже давно и всем так, просто я до этого особо не интересовался.
Еще говорит, что если нужно будет обратиться в отделение, то она договорится с сотрудником в интересующем отделении на желаемое время.
Востаннє редагувалось ingtrans в Вів 10 лис, 2020 17:36, всього редагувалось 1 раз.
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ingtrans
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Повідомлення Додано: Вів 10 лис, 2020 17:33

  mustbe написав:
  unknownurl написав:особенно тем у кого появился персональный менеджер

Из 141-й палаты ? )
ну ясное дело :) все там будем :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Вів 10 лис, 2020 17:52

Овердрафт?

Схоже овер намалювали і стерли ) Але не зовсім зрозуміло за що і чому саме така сума.

Зображення
1finanсier
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Повідомлення Додано: Вів 10 лис, 2020 18:09

1finanсier Never mind. Нарисовали за то что списание по вашим операциям прошло раньше чем оприходование (скорее всего по р2р). Но за это сиб не наказывает - так что не обращайте внимание.
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
    55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
    50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎
Flamingo
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Повідомлення Додано: Вів 10 лис, 2020 19:04

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

  Flamingo написав:оприходование (скорее всего по р2р). Но за это сиб не наказывает
абы 5% наливал :wink: :wink:
14 600 000% даже канонизированный Саша не наливал в Фидоте
https://main.ochevygoda.com.ua/sa_n/
Я - часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо.
Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь. Изгнан из ада с формулировкой "подкалывал чертей"
Мизантрóп
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