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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 10 лис, 2020 20:08
1finanсier когда сибом тянешь по п2п и сразу тратишь, то потом сиб выравнивает свой разрыв
Кешбечные карты!
Додано: Вів 10 лис, 2020 20:13
пох чем,то р2р.Всегда с мони пуляю на сиб,те же не предвиденные их договором))
Я - часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо.
Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь. Изгнан из ада с формулировкой "подкалывал чертей"
Додано: Вів 10 лис, 2020 20:33
Випадково знайшов у себе одну так операцію не в категорії "Інші витрати", а "Комісія банку" - на всю суму операції на Розетці, але наслідків, ніби так само, жодних не було.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: Вів 10 лис, 2020 20:59
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
Кстати, операция пополнения накопительного счёта через UKRSIB online засчитывается как выполнение условия об обязательной транзакции в ИБ для акции n-транзакций в ноябре.
Таким образом можно убить двух зайцев.
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