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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1219122012211222

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.9 5 981
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
185
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
178
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
253
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
129
Всього голосів : 981
Повідомлення Додано: Вів 10 лис, 2020 20:08

1finanсier когда сибом тянешь по п2п и сразу тратишь, то потом сиб выравнивает свой разрыв
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://abank24.page.link/mK7z +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Монобанк
Вопросы - в личку!
omb
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 лис, 2020 20:13

  omb написав:1finanсier когда сибом тянешь по п2п и сразу тратишь, то потом сиб выравнивает свой разрыв

пох чем,то р2р.Всегда с мони пуляю на сиб,те же не предвиденные их договором))
Я - часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо.
Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь. Изгнан из ада с формулировкой "подкалывал чертей"
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Вів 10 лис, 2020 20:33

Випадково знайшов у себе одну так операцію не в категорії "Інші витрати", а "Комісія банку" - на всю суму операції на Розетці, але наслідків, ніби так само, жодних не було.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 лис, 2020 20:59

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

Кстати, операция пополнения накопительного счёта через UKRSIB online засчитывается как выполнение условия об обязательной транзакции в ИБ для акции n-транзакций в ноябре.
Таким образом можно убить двух зайцев.
unknownurl
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 лис, 2020 21:28

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

unknownurl, при открытии Накопительного счёта указал сумму пополнения -- операция провелась со счёта "NEW card" на счёт "NEW card Накопительный". Выполнил пополнение -- аналогично, списание со счёта.
По акции ноябре писали, что катят оплаты картой.
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MASolomko
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Повідомлення Додано: Вів 10 лис, 2020 21:48

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

MASolomko написав:unknownurl, при открытии Накопительного счёта указал сумму пополнения -- операция провелась со счёта "NEW card" на счёт "NEW card Накопительный". Выполнил пополнение -- аналогично, списание со счёта.
По акции ноябре писали, что катят оплаты картой.
4.1.2. протягом періоду Акції (п. 2 даних Правил) здійснити через UKRSIB online фінансову операцію з переліку в п.4.1.2.1 на будь-яку суму.

4.1.2.1. Перелік фінансових операцій в UKRSIB online:

...
- Переказ між своїми рахунками
...

Понятное дело, операции в UKRSIB online не учитываются в n-транзанциях.
unknownurl
 
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  #<1 ... 1219122012211222
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