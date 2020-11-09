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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 10 лис, 2020 20:08
1finanсier когда сибом тянешь по п2п и сразу тратишь, то потом сиб выравнивает свой разрыв
Кешбечные карты!
Додано: Вів 10 лис, 2020 20:13
пох чем,то р2р.Всегда с мони пуляю на сиб,те же не предвиденные их договором))
Я - часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо.
Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь. Изгнан из ада с формулировкой "подкалывал чертей"
Додано: Вів 10 лис, 2020 20:33
Випадково знайшов у себе одну так операцію не в категорії "Інші витрати", а "Комісія банку" - на всю суму операції на Розетці, але наслідків, ніби так само, жодних не було.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: Вів 10 лис, 2020 20:59
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
Кстати, операция пополнения накопительного счёта через UKRSIB online засчитывается как выполнение условия об обязательной транзакции в ИБ для акции n-транзакций в ноябре.
Таким образом можно убить двух зайцев.
Додано: Вів 10 лис, 2020 21:28
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
unknownurl, при открытии Накопительного счёта указал сумму пополнения -- операция провелась со счёта "NEW card" на счёт "NEW card Накопительный". Выполнил пополнение -- аналогично, списание со счёта.
По акции ноябре писали, что катят оплаты картой.
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
Додано: Вів 10 лис, 2020 21:48
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
4.1.2. протягом періоду Акції (п. 2 даних Правил) здійснити через UKRSIB online фінансову операцію з переліку в п.4.1.2.1 на будь-яку суму.
4.1.2.1. Перелік фінансових операцій в UKRSIB online:
...
- Переказ між своїми рахунками
...
Понятное дело, операции в UKRSIB online не учитываются в n-транзанциях.
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