а чтобы закрыть для перевыпуска надо будет обнулять. Пока 0 оставил
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 11 лис, 2020 00:08
а чтобы закрыть для перевыпуска надо будет обнулять. Пока 0 оставил
СЭП НБУ 23/7 - https://forum.finance.ua/viewtopic.php?f=85&p=5072506#p5072506
Додано: Сер 11 лис, 2020 00:09
чей-то? как открыл на 0 так и закрыл
СЭП НБУ 23/7 - https://forum.finance.ua/viewtopic.php?f=85&p=5072506#p5072506
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