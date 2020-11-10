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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.9 5 981
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
185
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
178
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
253
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
129
Всього голосів : 981
Повідомлення Додано: Сер 11 лис, 2020 00:08

  Striker написав:Закинул 5 грн для приличия. :lol:

а чтобы закрыть для перевыпуска надо будет обнулять. Пока 0 оставил
СЭП НБУ 23/7 - https://forum.finance.ua/viewtopic.php?f=85&p=5072506#p5072506
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Повідомлення Додано: Сер 11 лис, 2020 00:09

  Maksi2 написав:
  mustbe написав:Сибас продолжает страдать каким-то лютым маразмом.
Задаёт квесты в стиле ачивок от мони или обучения фин.грамотности детей по юниорке от бегемота.
Видать - кому-то там реально нечего делать, вот и мается всякой фигнёй.
Ну, открыли все дружно этот счёт на 0грн - сибасу то что с этого ?
Маразм какой-то

Попробуй посмотреть на это под другим углом. Открыл депо - потерял возможность переоткрыть карт счет.

чей-то? как открыл на 0 так и закрыл
СЭП НБУ 23/7 - https://forum.finance.ua/viewtopic.php?f=85&p=5072506#p5072506
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Повідомлення Додано: Сер 11 лис, 2020 06:44

  Hit777 написав:Не нашел в теме, кто подскажет: платил Волю-кабель через их приложение, витрати в ПФМ пишет как "Покупки", а не как Водафон "Оплата послуг в интернете". Но в лимитах расчетов в Интернет сумма списывается, т.е. КБ должен быть?


Можно на тачкарде пополнить, кешбек приходит, без комиса, зачисляется мгновенно:

https://tachpay.com/ru/pay-volia

Можно в ссылке сразу номер договора и сумму вбить:

https://tachpay.com/ru/pay-volia?accoun ... amount=100

Ссылка взята с сайта воли.
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  #<1 ... 1220122112221223
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