mustbe написав:Сибас продолжает страдать каким-то лютым маразмом. Задаёт квесты в стиле ачивок от мони или обучения фин.грамотности детей по юниорке от бегемота. Видать - кому-то там реально нечего делать, вот и мается всякой фигнёй. Ну, открыли все дружно этот счёт на 0грн - сибасу то что с этого ? Маразм какой-то
Попробуй посмотреть на это под другим углом. Открыл депо - потерял возможность переоткрыть карт счет.
Hit777 написав:Не нашел в теме, кто подскажет: платил Волю-кабель через их приложение, витрати в ПФМ пишет как "Покупки", а не как Водафон "Оплата послуг в интернете". Но в лимитах расчетов в Интернет сумма списывается, т.е. КБ должен быть?
Можно на тачкарде пополнить, кешбек приходит, без комиса, зачисляется мгновенно:
mustbe написав:Сибас продолжает страдать каким-то лютым маразмом. Задаёт квесты в стиле ачивок от мони или обучения фин.грамотности детей по юниорке от бегемота. Видать - кому-то там реально нечего делать, вот и мается всякой фигнёй. Ну, открыли все дружно этот счёт на 0грн - сибасу то что с этого ? Маразм какой-то
оно то так, но уже +2100... да + КБ до 500 и это только 10 дней месяца...
Олег,мне тоже нра эта банка,запускаю всё большое семейство в ньюкард На квестах сибаса онлайн можно жить хорошо на берегу средиземного #какакурт
Я - часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо. Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь. Изгнан из ада с формулировкой "подкалывал чертей"