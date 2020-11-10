RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1221122212231224

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.9 5 981
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
185
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
178
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
253
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
129
Всього голосів : 981
Повідомлення Додано: Сер 11 лис, 2020 13:32

  mephala написав:подскажите если платить через гуглпэй смартом то в наземных терминалах идет как онлайн или нет?

Нет, конечно.
  • https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн > monobank (кешбэк, % на остаток)
  • http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5+80,5 грн > деб./кред. КОКО Форвард (кешбэк, % на остаток)
  • https://tinyurl.com/y87fcew8 - 55 грн > Sportbank (кешбэк)
  • https://tinyurl.com/y9fv8o9w - 50 грн > А-Банк (кешбэк, % на остаток, бесплатный СЭП)
ingtrans
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1717
З нами з: 31.07.19
Подякував: 32 раз.
Подякували: 207 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 11 лис, 2020 14:15

  Амвросий написав:
  Hit777 написав:Не нашел в теме, кто подскажет: платил Волю-кабель через их приложение, витрати в ПФМ пишет как "Покупки", а не как Водафон "Оплата послуг в интернете". Но в лимитах расчетов в Интернет сумма списывается, т.е. КБ должен быть?


Можно на тачкарде пополнить, кешбек приходит, без комиса, зачисляется мгновенно:

https://tachpay.com/ru/pay-volia

Можно в ссылке сразу номер договора и сумму вбить:

https://tachpay.com/ru/pay-volia?accoun ... amount=100

Ссылка взята с сайта воли.


Спасибо, уже ответили что КБ будет. Так как использую в тч для набивания платежей, сообщаю, может кому пригодится: из приложения Воля-кабель можно оплатить через 4 системы: Приват(мин 10грн. комиссия 1 грн), портмоне (комиссия 2% мин.2 грн.), изипэй (5 операций без комиссии), тачпэй (2 операции мин.5грн. без комиссии)
Hit777
 
Повідомлень: 5
З нами з: 04.06.19
Подякував: 2 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 11 лис, 2020 18:05

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

365 000 000% годовых зашло уже на карту :lol:
Я - часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо.
Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь. Изгнан из ада с формулировкой "подкалывал чертей"
Мизантрóп
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4726
З нами з: 03.12.14
Подякував: 685 раз.
Подякували: 848 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1221122212231224
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Shaman і 3 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ОКСІ БАНК (874)
11.11.2020 18:41
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.