Нет, конечно.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 11 лис, 2020 13:32
Нет, конечно.
Додано: Сер 11 лис, 2020 14:15
Спасибо, уже ответили что КБ будет. Так как использую в тч для набивания платежей, сообщаю, может кому пригодится: из приложения Воля-кабель можно оплатить через 4 системы: Приват(мин 10грн. комиссия 1 грн), портмоне (комиссия 2% мин.2 грн.), изипэй (5 операций без комиссии), тачпэй (2 операции мин.5грн. без комиссии)
Додано: Сер 11 лис, 2020 18:05
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
365 000 000% годовых зашло уже на карту
Я - часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо.
Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь. Изгнан из ада с формулировкой "подкалывал чертей"
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