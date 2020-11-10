Нет, конечно.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 11 лис, 2020 13:32
Нет, конечно.
Додано: Сер 11 лис, 2020 14:15
Спасибо, уже ответили что КБ будет. Так как использую в тч для набивания платежей, сообщаю, может кому пригодится: из приложения Воля-кабель можно оплатить через 4 системы: Приват(мин 10грн. комиссия 1 грн), портмоне (комиссия 2% мин.2 грн.), изипэй (5 операций без комиссии), тачпэй (2 операции мин.5грн. без комиссии)
Додано: Сер 11 лис, 2020 18:05
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
365 000 000% годовых зашло уже на карту
Я - часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо.
Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь. Изгнан из ада с формулировкой "подкалывал чертей"
Додано: Сер 11 лис, 2020 19:15
Ну наверное потому что у вас проблема с математикой, я обьясню но последний раз, акция с этой галиматьей до 16 ноября, ожидание ключ кода еще 25 дней, выплаты по нему еще 14 дней, прибавляем 45 дней и понимаем что мы в заднем проходе по срокам переоткрытия карты. Как я уже писал выше, не все дружат с калькулятором, такое бывает, главное дружить с головой.
Додано: Сер 11 лис, 2020 19:26
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
Нет, просто потому что эти расчеты не имеют никакого отношения к возможности переоткрытия карты. Да, может оказаться, что ожидание этих 100 грн может привести к вылету из периода переоткрытия карты с кешбэком, но сильно сомнительно, что к потере возможности переоткрытия как таковой.
Додано: Сер 11 лис, 2020 19:32
Походу это вы любите дебатировать со мной
Я ж писал выше что рисковать не стану в данной конректной ситуации и играть в этот разводняк с акциями продолжать не стану, ибо предпочитаю еще год получать кешбек, а вы же делайте что хотите и как хотите, ни к чему и никого не принуждаю.
Последняя фраза потешила, "переоткрытия как таковой", без кешбека, мне эта карта не нужна, в отличие от вас.
Додано: Сер 11 лис, 2020 19:41
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
Нет, это Вы любите писать непонятно что, а потом отстаивать написанное
Но ведь это Вы так напиасали:
Где тут о кешбэке?
Тогда уж пишите, что все, кто использует NEW Card в этом месяце с надеждой получить кешбэк теряют возможность переоткрыть карту с кешбэком. Потому что кешбэк придет 16.12.2020, пусть закрываем карту в этот же день, ждем 45 дней и внезапно это суббота 30.01.2021, а последний рабочий день до 31.01.2021 был вчера.
Додано: Сер 11 лис, 2020 19:51
ingtrans Думал ты не догонишь, ан нет, все таки понял, молодец, почти правильно посчитал.
Додано: Сер 11 лис, 2020 20:04
Спасибо,ingtrans. Я не додумалась посчитать дни . Теперь мне понятны причины этого "аукциона невиданной щедрости".
По моим расчетам мне выгодней получить кэшбеки по акциям сейчас. И даже если потом продолжения не будет, я благодарна банку за такие подарки (ведь они мне ничего не стоили).
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