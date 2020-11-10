Додано: Сер 11 лис, 2020 19:32

ingtrans написав: Maksi2 написав: Ну наверное потому что у вас проблема с математикой Ну наверное потому что у вас проблема с математикой

Нет, просто потому что эти расчеты не имеют никакого отношения к возможности переоткрытия карты. Да, может оказаться, что ожидание этих 100 грн может привести к вылету из периода переоткрытия карты с кешбэком, но сильно сомнительно, что к потере возможности переоткрытия как таковой. Нет, просто потому что эти расчеты не имеют никакого отношения к возможности переоткрытия карты. Да, может оказаться, что ожидание этих 100 грн может привести к вылету из периода переоткрытия карты с кешбэком, но сильно сомнительно, что к потере возможности переоткрытия как таковой.

Походу это вы любите дебатировать со мнойЯ ж писал выше что рисковать не стану в данной конректной ситуации и играть в этот разводняк с акциями продолжать не стану, ибо предпочитаю еще год получать кешбек, а вы же делайте что хотите и как хотите, ни к чему и никого не принуждаю.Последняя фраза потешила, "переоткрытия как таковой", без кешбека, мне эта карта не нужна, в отличие от вас.