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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.9 5 981
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
185
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
178
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
253
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
129
Всього голосів : 981
Повідомлення Додано: Сер 11 лис, 2020 13:32

  mephala написав:подскажите если платить через гуглпэй смартом то в наземных терминалах идет как онлайн или нет?

Нет, конечно.
  • https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн > monobank (кешбэк, % на остаток)
  • http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5+80,5 грн > деб./кред. КОКО Форвард (кешбэк, % на остаток)
  • https://tinyurl.com/y87fcew8 - 55 грн > Sportbank (кешбэк)
  • https://tinyurl.com/y9fv8o9w - 50 грн > А-Банк (кешбэк, % на остаток, бесплатный СЭП)
ingtrans
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Повідомлення Додано: Сер 11 лис, 2020 14:15

  Амвросий написав:
  Hit777 написав:Не нашел в теме, кто подскажет: платил Волю-кабель через их приложение, витрати в ПФМ пишет как "Покупки", а не как Водафон "Оплата послуг в интернете". Но в лимитах расчетов в Интернет сумма списывается, т.е. КБ должен быть?


Можно на тачкарде пополнить, кешбек приходит, без комиса, зачисляется мгновенно:

https://tachpay.com/ru/pay-volia

Можно в ссылке сразу номер договора и сумму вбить:

https://tachpay.com/ru/pay-volia?accoun ... amount=100

Ссылка взята с сайта воли.


Спасибо, уже ответили что КБ будет. Так как использую в тч для набивания платежей, сообщаю, может кому пригодится: из приложения Воля-кабель можно оплатить через 4 системы: Приват(мин 10грн. комиссия 1 грн), портмоне (комиссия 2% мин.2 грн.), изипэй (5 операций без комиссии), тачпэй (2 операции мин.5грн. без комиссии)
Hit777
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 лис, 2020 18:05

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

365 000 000% годовых зашло уже на карту :lol:
Я - часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо.
Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь. Изгнан из ада с формулировкой "подкалывал чертей"
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Сер 11 лис, 2020 19:15

  ol_zy написав:
  Maksi2 написав:
  mustbe написав:Сибас продолжает страдать каким-то лютым маразмом.
Задаёт квесты в стиле ачивок от мони или обучения фин.грамотности детей по юниорке от бегемота.
Видать - кому-то там реально нечего делать, вот и мается всякой фигнёй.
Ну, открыли все дружно этот счёт на 0грн - сибасу то что с этого ?
Маразм какой-то

Попробуй посмотреть на это под другим углом. Открыл депо - потерял возможность переоткрыть карт счет.

чей-то? как открыл на 0 так и закрыл

Ну наверное потому что у вас проблема с математикой, я обьясню но последний раз, акция с этой галиматьей до 16 ноября, ожидание ключ кода еще 25 дней, выплаты по нему еще 14 дней, прибавляем 45 дней и понимаем что мы в заднем проходе по срокам переоткрытия карты. Как я уже писал выше, не все дружат с калькулятором, такое бывает, главное дружить с головой.
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Повідомлення Додано: Сер 11 лис, 2020 19:26

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

  Maksi2 написав:Ну наверное потому что у вас проблема с математикой

Нет, просто потому что эти расчеты не имеют никакого отношения к возможности переоткрытия карты. Да, может оказаться, что ожидание этих 100 грн может привести к вылету из периода переоткрытия карты с кешбэком, но сильно сомнительно, что к потере возможности переоткрытия как таковой.
  • https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн > monobank (кешбэк, % на остаток)
  • http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5+80,5 грн > деб./кред. КОКО Форвард (кешбэк, % на остаток)
  • https://tinyurl.com/y87fcew8 - 55 грн > Sportbank (кешбэк)
  • https://tinyurl.com/y9fv8o9w - 50 грн > А-Банк (кешбэк, % на остаток, бесплатный СЭП)
ingtrans
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Повідомлення Додано: Сер 11 лис, 2020 19:32

  ingtrans написав:
  Maksi2 написав:Ну наверное потому что у вас проблема с математикой

Нет, просто потому что эти расчеты не имеют никакого отношения к возможности переоткрытия карты. Да, может оказаться, что ожидание этих 100 грн может привести к вылету из периода переоткрытия карты с кешбэком, но сильно сомнительно, что к потере возможности переоткрытия как таковой.

Походу это вы любите дебатировать со мной :)
Я ж писал выше что рисковать не стану в данной конректной ситуации и играть в этот разводняк с акциями продолжать не стану, ибо предпочитаю еще год получать кешбек, а вы же делайте что хотите и как хотите, ни к чему и никого не принуждаю.
Последняя фраза потешила, "переоткрытия как таковой", без кешбека, мне эта карта не нужна, в отличие от вас. :)
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Повідомлення Додано: Сер 11 лис, 2020 19:41

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

  Maksi2 написав:Походу это вы любите дебатировать со мной

Нет, это Вы любите писать непонятно что, а потом отстаивать написанное :)
  Maksi2 написав:Последняя фраза потешила, переоткрытия как таковой, без кешбека, мне эта карта не нужна в отличие от вас

Но ведь это Вы так напиасали:
  Maksi2 написав:Попробуй посмотреть на это под другим углом. Открыл депо - потерял возможность переоткрыть карт счет.

Где тут о кешбэке?

  Maksi2 написав:Я ж писал выше что рисковать не стану в данной конректной ситуации и играть в этот разводняк с акциями продолжать не стану, ибо предпочитаю еще год получать кешбек, а вы же делайте что хотите и как хотите, ни к чему и никого не принуждаю.

Тогда уж пишите, что все, кто использует NEW Card в этом месяце с надеждой получить кешбэк теряют возможность переоткрыть карту с кешбэком. Потому что кешбэк придет 16.12.2020, пусть закрываем карту в этот же день, ждем 45 дней и внезапно это суббота 30.01.2021, а последний рабочий день до 31.01.2021 был вчера.
  • https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн > monobank (кешбэк, % на остаток)
  • http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5+80,5 грн > деб./кред. КОКО Форвард (кешбэк, % на остаток)
  • https://tinyurl.com/y87fcew8 - 55 грн > Sportbank (кешбэк)
  • https://tinyurl.com/y9fv8o9w - 50 грн > А-Банк (кешбэк, % на остаток, бесплатный СЭП)
ingtrans
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Повідомлення Додано: Сер 11 лис, 2020 19:51

ingtrans Думал ты не догонишь, ан нет, все таки понял, молодец, почти правильно посчитал. :)
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Повідомлення Додано: Сер 11 лис, 2020 20:04

Спасибо,ingtrans. Я не додумалась посчитать дни :oops: . Теперь мне понятны причины этого "аукциона невиданной щедрости".
По моим расчетам мне выгодней получить кэшбеки по акциям сейчас. И даже если потом продолжения не будет, я благодарна банку за такие подарки 8) (ведь они мне ничего не стоили).
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