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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.9 5 981
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
185
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
178
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
253
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
129
Всього голосів : 981
Повідомлення Додано: Сер 11 лис, 2020 20:38

  Мизантрóп написав:
  Maksi2 написав:Ну наверное потому что у вас проблема с математикой, я обьясню но последний раз, акция с этой галиматьей до 16 ноября, ожидание ключ кода еще 25 дней, выплаты по нему еще 14 дней

открыл карту 3 недели назад.Сегодня 0,01 на накопительный утром.Вечером 100 на карте.Без ожиданий,мож фартонуло :roll:

ИМХО, несвязанные вещи. По акции с накопительным счетом должен быть прийти ключ-код, а не сразу деньги.
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ingtrans
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Повідомлення Додано: Сер 11 лис, 2020 20:58

  Мизантрóп написав:
  Maksi2 написав:Ну наверное потому что у вас проблема с математикой, я обьясню но последний раз, акция с этой галиматьей до 16 ноября, ожидание ключ кода еще 25 дней, выплаты по нему еще 14 дней

открыл карту 3 недели назад.Сегодня 0,01 на накопительный утром.Вечером 100 на карте.Без ожиданий,мож фартонуло :roll:

Если карта новая - играйте во все во что пригласят, а мне надо заканчивать с этими играми, потому что надо переоформлять карту еще на год, а по моим подсчетам можно заиграться и не успеть это сделать.
Maksi2
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 лис, 2020 21:31

  ingtrans написав:
  Мизантрóп написав:
  Maksi2 написав:Ну наверное потому что у вас проблема с математикой, я обьясню но последний раз, акция с этой галиматьей до 16 ноября, ожидание ключ кода еще 25 дней, выплаты по нему еще 14 дней

открыл карту 3 недели назад.Сегодня 0,01 на накопительный утром.Вечером 100 на карте.Без ожиданий,мож фартонуло :roll:

ИМХО, несвязанные вещи. По акции с накопительным счетом должен быть прийти ключ-код, а не сразу деньги.

ХЗ за что тогда? По иным учавствую ток в рандомной борьбе за "Пежон",и рандомные 2000 и 1000,больше не было.

У всех был обзвон из банка сразу после получения карты? Планирую завести еще пару-тройку дропов на своих номерах.
с 094 и 0916 связь будет?
Я - часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо.
Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь. Изгнан из ада с формулировкой "подкалывал чертей"
Мизантрóп
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