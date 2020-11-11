Мизантрóп написав:
открыл карту 3 недели назад.Сегодня 0,01 на накопительный утром.Вечером 100 на карте.Без ожиданий,мож фартонуло
ИМХО, несвязанные вещи. По акции с накопительным счетом должен быть прийти ключ-код, а не сразу деньги.
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Додано: Сер 11 лис, 2020 20:38
ИМХО, несвязанные вещи. По акции с накопительным счетом должен быть прийти ключ-код, а не сразу деньги.
Додано: Сер 11 лис, 2020 20:58
Если карта новая - играйте во все во что пригласят, а мне надо заканчивать с этими играми, потому что надо переоформлять карту еще на год, а по моим подсчетам можно заиграться и не успеть это сделать.
Додано: Сер 11 лис, 2020 21:31
ХЗ за что тогда? По иным учавствую ток в рандомной борьбе за "Пежон",и рандомные 2000 и 1000,больше не было.
У всех был обзвон из банка сразу после получения карты? Планирую завести еще пару-тройку дропов на своих номерах.
с 094 и 0916 связь будет?
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Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь. Изгнан из ада с формулировкой "подкалывал чертей"
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