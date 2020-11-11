УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 11 лис, 2020 20:38
Мизантрóп написав: Maksi2 написав:
Ну наверное потому что у вас проблема с математикой, я обьясню но последний раз, акция с этой галиматьей до 16 ноября, ожидание ключ кода еще 25 дней, выплаты по нему еще 14 дней
открыл карту 3 недели назад.Сегодня 0,01 на накопительный утром.Вечером 100 на карте.Без ожиданий,мож фартонуло
ИМХО, несвязанные вещи. По акции с накопительным счетом должен быть прийти ключ-код, а не сразу деньги.
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ingtrans
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Додано: Сер 11 лис, 2020 20:58
Мизантрóп написав: Maksi2 написав:
Ну наверное потому что у вас проблема с математикой, я обьясню но последний раз, акция с этой галиматьей до 16 ноября, ожидание ключ кода еще 25 дней, выплаты по нему еще 14 дней
открыл карту 3 недели назад.Сегодня 0,01 на накопительный утром.Вечером 100 на карте.Без ожиданий,мож фартонуло
Если карта новая - играйте во все во что пригласят, а мне надо заканчивать с этими играми, потому что надо переоформлять карту еще на год, а по моим подсчетам можно заиграться и не успеть это сделать.
Maksi2
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Додано: Сер 11 лис, 2020 21:31
ingtrans написав: Мизантрóп написав: Maksi2 написав:
Ну наверное потому что у вас проблема с математикой, я обьясню но последний раз, акция с этой галиматьей до 16 ноября, ожидание ключ кода еще 25 дней, выплаты по нему еще 14 дней
открыл карту 3 недели назад.Сегодня 0,01 на накопительный утром.Вечером 100 на карте.Без ожиданий,мож фартонуло
ИМХО, несвязанные вещи. По акции с накопительным счетом должен быть прийти ключ-код, а не сразу деньги.
ХЗ за что тогда? По иным учавствую ток в рандомной борьбе за "Пежон",и рандомные 2000 и 1000,больше не было.
У всех был обзвон из банка сразу после получения карты? Планирую завести еще пару-тройку дропов на своих номерах.
с 094 и 0916 связь будет?
Я - часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо.
Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь. Изгнан из ада с формулировкой "подкалывал чертей"
Мизантрóп
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Додано: Сер 11 лис, 2020 23:21
Maksi2 написав:
Я ж писал выше что рисковать не стану в данной конректной ситуации и играть в этот разводняк с акциями продолжать не стану, ибо предпочитаю еще год получать кешбек, а вы же делайте что хотите и как хотите, ни к чему и никого не принуждаю.
Последняя фраза потешила, "переоткрытия как таковой", без кешбека, мне эта карта не нужна, в отличие от вас
Мне тоже нужно уже переоткрывать одну из карт, но пока не буду этого делать, а соберу все предлагаемые плюшки. Чтобы не терять кешбэк на следующий год, открою ещё одну карту на родственника.
Вознаграждение за оформление карт: зелёная кредитка А-банка(+50 грн) https://abank24.page.link/J9Hu карта Форвардбанка(+50 и/или 100грн) http://lx4.me/c/jieTGK7J карта Монобанка(+50грн) https://monobank.ua/r/axqq карта ПУМБ(+100грн) v.pumb.ua/bc51BF
velvet
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