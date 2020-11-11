Maksi2 написав:Я ж писал выше что рисковать не стану в данной конректной ситуации и играть в этот разводняк с акциями продолжать не стану, ибо предпочитаю еще год получать кешбек, а вы же делайте что хотите и как хотите, ни к чему и никого не принуждаю. Последняя фраза потешила, "переоткрытия как таковой", без кешбека, мне эта карта не нужна, в отличие от вас
Мне тоже нужно уже переоткрывать одну из карт, но пока не буду этого делать, а соберу все предлагаемые плюшки. Чтобы не терять кешбэк на следующий год, открою ещё одну карту на родственника.
mustbe написав:Сибас продолжает страдать каким-то лютым маразмом. Задаёт квесты в стиле ачивок от мони или обучения фин.грамотности детей по юниорке от бегемота. Видать - кому-то там реально нечего делать, вот и мается всякой фигнёй. Ну, открыли все дружно этот счёт на 0грн - сибасу то что с этого ? Маразм какой-то
оно то так, но уже +2100... да + КБ до 500 и это только 10 дней месяца...
Олег,мне тоже нра эта банка,запускаю всё большое семейство в ньюкард На квестах сибаса онлайн можно жить хорошо на берегу средиземного #какакурт
Сергей, я так понимаю, тут уже весь форум всех своих затаскивает, пока еще есть возможность...
Maksi2 написав:Ну наверное потому что у вас проблема с математикой, я обьясню но последний раз, акция с этой галиматьей до 16 ноября, ожидание ключ кода еще 25 дней, выплаты по нему еще 14 дней, прибавляем 45 дней и понимаем что мы в заднем проходе по срокам переоткрытия карты. Как я уже писал выше, не все дружат с калькулятором, такое бывает, главное дружить с головой.
это вы не дружите... в последние дни закрываю карту и открываю новую, успею получить или нет тех 100+грн, то таке - а 45 дней, ну вы можете и ждать, а можно и сразу новую получить, тут уже зависит от того как вы к своему манагеру подойдете.