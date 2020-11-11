Maksi2 написав:

Я ж писал выше что рисковать не стану в данной конректной ситуации и играть в этот разводняк с акциями продолжать не стану, ибо предпочитаю еще год получать кешбек, а вы же делайте что хотите и как хотите, ни к чему и никого не принуждаю.Последняя фраза потешила, "переоткрытия как таковой", без кешбека, мне эта карта не нужна, в отличие от вас