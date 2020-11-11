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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.9 5 981
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
185
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
178
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
253
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
129
Всього голосів : 981
Повідомлення Додано: Сер 11 лис, 2020 20:58

  Мизантрóп написав:
  Maksi2 написав:Ну наверное потому что у вас проблема с математикой, я обьясню но последний раз, акция с этой галиматьей до 16 ноября, ожидание ключ кода еще 25 дней, выплаты по нему еще 14 дней

открыл карту 3 недели назад.Сегодня 0,01 на накопительный утром.Вечером 100 на карте.Без ожиданий,мож фартонуло :roll:

Если карта новая - играйте во все во что пригласят, а мне надо заканчивать с этими играми, потому что надо переоформлять карту еще на год, а по моим подсчетам можно заиграться и не успеть это сделать.
Maksi2
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 лис, 2020 21:31

  ingtrans написав:
  Мизантрóп написав:
  Maksi2 написав:Ну наверное потому что у вас проблема с математикой, я обьясню но последний раз, акция с этой галиматьей до 16 ноября, ожидание ключ кода еще 25 дней, выплаты по нему еще 14 дней

открыл карту 3 недели назад.Сегодня 0,01 на накопительный утром.Вечером 100 на карте.Без ожиданий,мож фартонуло :roll:

ИМХО, несвязанные вещи. По акции с накопительным счетом должен быть прийти ключ-код, а не сразу деньги.

ХЗ за что тогда? По иным учавствую ток в рандомной борьбе за "Пежон",и рандомные 2000 и 1000,больше не было.

У всех был обзвон из банка сразу после получения карты? Планирую завести еще пару-тройку дропов на своих номерах.
с 094 и 0916 связь будет?
Я - часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо.
Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь. Изгнан из ада с формулировкой "подкалывал чертей"
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Сер 11 лис, 2020 23:21

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

  Maksi2 написав:Я ж писал выше что рисковать не стану в данной конректной ситуации и играть в этот разводняк с акциями продолжать не стану, ибо предпочитаю еще год получать кешбек, а вы же делайте что хотите и как хотите, ни к чему и никого не принуждаю.
Последняя фраза потешила, "переоткрытия как таковой", без кешбека, мне эта карта не нужна, в отличие от вас

Мне тоже нужно уже переоткрывать одну из карт, но пока не буду этого делать, а соберу все предлагаемые плюшки. Чтобы не терять кешбэк на следующий год, открою ещё одну карту на родственника.
Вознаграждение за оформление карт:
зелёная кредитка А-банка(+50 грн) https://abank24.page.link/J9Hu карта Форвардбанка(+50 и/или 100грн) http://lx4.me/c/jieTGK7J карта Монобанка(+50грн) https://monobank.ua/r/axqq карта ПУМБ(+100грн)v.pumb.ua/bc51BF
velvet
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 лис, 2020 01:33

  Мизантрóп написав:
  ol_zy написав:
  mustbe написав:Сибас продолжает страдать каким-то лютым маразмом.
Задаёт квесты в стиле ачивок от мони или обучения фин.грамотности детей по юниорке от бегемота.
Видать - кому-то там реально нечего делать, вот и мается всякой фигнёй.
Ну, открыли все дружно этот счёт на 0грн - сибасу то что с этого ?
Маразм какой-то

оно то так, но уже +2100... да + КБ до 500 и это только 10 дней месяца...

Олег,мне тоже нра эта банка,запускаю всё большое семейство в ньюкард :wink:
На квестах сибаса онлайн можно жить хорошо на берегу средиземного #какакурт :lol:

Сергей, я так понимаю, тут уже весь форум всех своих затаскивает, пока еще есть возможность...
СЭП НБУ 23/7 - https://forum.finance.ua/viewtopic.php?f=85&p=5072506#p5072506
ol_zy
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Повідомлення Додано: Чет 12 лис, 2020 01:42

Я правильно понимаю, что есть счастливчики, кому уже 100 грн зашло за накопительный? А код приходит как: пуш, вайбер или смс?
AVF
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 лис, 2020 01:57

  Maksi2 написав:Ну наверное потому что у вас проблема с математикой, я обьясню но последний раз, акция с этой галиматьей до 16 ноября, ожидание ключ кода еще 25 дней, выплаты по нему еще 14 дней, прибавляем 45 дней и понимаем что мы в заднем проходе по срокам переоткрытия карты. Как я уже писал выше, не все дружат с калькулятором, такое бывает, главное дружить с головой.

это вы не дружите... в последние дни закрываю карту и открываю новую, успею получить или нет тех 100+грн, то таке - а 45 дней, ну вы можете и ждать, а можно и сразу новую получить, тут уже зависит от того как вы к своему манагеру подойдете.
СЭП НБУ 23/7 - https://forum.finance.ua/viewtopic.php?f=85&p=5072506#p5072506
ol_zy
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Повідомлення Додано: Чет 12 лис, 2020 06:57

  AVF написав:Я правильно понимаю, что есть счастливчики, кому уже 100 грн зашло за накопительный? А код приходит как: пуш, вайбер или смс?

У Сереги без ключа
Зображення
upd : проверено при реге на 094 - связь есть
Я - часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо.
Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь. Изгнан из ада с формулировкой "подкалывал чертей"
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Чет 12 лис, 2020 14:36

УкрСибБанк BNP Paribas Group

  Maksi2 написав:Ну наверное потому что у вас проблема с математикой, я обьясню но последний раз, акция с этой галиматьей до 16 ноября, ожидание ключ кода еще 25 дней, выплаты по нему еще 14 дней, прибавляем 45 дней и понимаем что мы в заднем проходе по срокам переоткрытия карты. Как я уже писал выше, не все дружат с калькулятором, такое бывает, главное дружить с головой.

А кто вас, дружащего с головой, обязывает ждать получения 100 грн если решитесь закрывать счёт? Подарок не выплачивается по картам, на которых началась процедура закрытия счета - это в Правилах.
Вы так долго учили математику, что с чтением и логикой произошла беда?
А это ещё и если исходить, что акция по 31 декабря таки останется, а не продлится до конца января например.
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Повідомлення Додано: Чет 12 лис, 2020 15:11

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

  Slx написав:А это ещё и если исходить, что акция по 31 декабря таки останется, а не продлится до конца января например.

Если здесь под акцией имеется в виду подключение кешбэка к новым картам, то она и так до конца января.
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ingtrans
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Повідомлення Додано: Чет 12 лис, 2020 15:29

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

Подскажите, где в приложении отключается СтарИнформ+?
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