Карта, три точки, SMS-сервис, отключить. Но это отключение SMS-сервиса вообще. Вопросы переключение на StarInform (без +) по идее решаются через поддержку.
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Додано: Чет 12 лис, 2020 15:38
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
Карта, три точки, SMS-сервис, отключить. Но это отключение SMS-сервиса вообще. Вопросы переключение на StarInform (без +) по идее решаются через поддержку.
Додано: Чет 12 лис, 2020 15:51
начитавшись ветку при получении отключил сразу в отделении.Пару дней тишина по приглашениям в акции и 3 дсек на некоторые маневры не приходил ни в вабёр, ни в пуши.В приложухе вкл. давало ток +.
Прочел viewtopic.php?p=5089925#p5089925 когда был забаненым тут чудилами и
включил смс и через чат: заменил+ на простой за пару минут,там ПДФку дождаться главное и в приложухе уже её туцнуть))
Я - часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо.
Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь. Изгнан из ада с формулировкой "подкалывал чертей"
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