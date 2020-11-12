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УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 12 лис, 2020 15:38
Boundless написав:
Подскажите, где в приложении отключается СтарИнформ+?
Карта, три точки, SMS-сервис, отключить. Но это отключение SMS-сервиса вообще. Вопросы переключение на StarInform (без +) по идее решаются через поддержку.
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Додано: Чет 12 лис, 2020 15:39
Slx
расслабься, шо тебя так торкнуло
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Додано: Чет 12 лис, 2020 15:51
Boundless написав:
Подскажите, где в приложении отключается СтарИнформ+?
начитавшись ветку при получении отключил сразу в отделении.Пару дней тишина по приглашениям в акции и 3 дсек на некоторые маневры не приходил ни в вабёр, ни в пуши.В приложухе вкл. давало ток +.
Прочел viewtopic.php?p=5089925#p5089925
когда был забаненым тут чудилами и
включил смс и через чат: заменил+ на простой за пару минут,там ПДФку дождаться главное и в приложухе уже её туцнуть))
и тут карта и попёрла©
Я - часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо.
Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь. Изгнан из ада с формулировкой "подкалывал чертей"
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Додано: Чет 12 лис, 2020 20:29
по какому курсу и как быстро проводят траты в валюте с гривневой Newкард ?
начисляется за такие операции кешбек или только на траты в гривне ?
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SILVER_UA
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Додано: Чет 12 лис, 2020 20:38
SILVER_UA начисляется кешбек
Кешбечные карты!
Вопросы - в личку!
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omb
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Додано: Чет 12 лис, 2020 21:18
SILVER_UA написав:
по какому курсу и как быстро проводят траты в валюте с гривневой Newкард ?
начисляется за такие операции кешбек или только на траты в гривне ?
Курс конвертации неважный, теряется до 2%, но в итоге КБ где-то порядка 3% получается.
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reef
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Додано: Чет 12 лис, 2020 21:23
reef написав: SILVER_UA написав:
по какому курсу и как быстро проводят траты в валюте с гривневой Newкард ?
начисляется за такие операции кешбек или только на траты в гривне ?
Курс конвертации неважный, теряется до 2%, но в итоге КБ где-то порядка 3% получается.
Так и есть, 2%, но если будет возврат валютного платежа, кидок умножится еще на 2 и получится при возврате уже минус 4% от суммы платежа, гнусно однако.
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Maksi2
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Додано: Чет 12 лис, 2020 22:21
Кто чем платит коммуналку? Нью уже закончился по кэшбеку. ТАС блоканул коммунальный код. По 0.банку уделите не дали, 2% за свои (
Размер имеет значение.
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2XL
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Додано: Чет 12 лис, 2020 22:30
2XL написав:
По 0.банку уделите не дали, 2% за свои (
По О.Карте коммуналка всё равно в исключениях.
- https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн > monobank (кешбэк, % на остаток)
- http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5+80,5 грн > деб./кред. КОКО Форвард (кешбэк, % на остаток)
- https://tinyurl.com/y87fcew8 - 55 грн > Sportbank (кешбэк)
- https://tinyurl.com/y9fv8o9w - 50 грн > А-Банк (кешбэк, % на остаток, бесплатный СЭП)
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ingtrans
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Додано: Чет 12 лис, 2020 22:44
2XL изипей, 3%, только надо проверить, есть ли в этом месяце
Кешбечные карты!
Вопросы - в личку!
- http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
- https://abank24.page.link/mK7z +50 ГРН Абанк
- https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Монобанк
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omb
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