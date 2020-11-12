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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1224122512261227>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.9 5 981
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
185
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
178
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
253
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
129
Всього голосів : 981
Повідомлення Додано: Чет 12 лис, 2020 15:38

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

  Boundless написав:Подскажите, где в приложении отключается СтарИнформ+?

Карта, три точки, SMS-сервис, отключить. Но это отключение SMS-сервиса вообще. Вопросы переключение на StarInform (без +) по идее решаются через поддержку.
  • https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн > monobank (кешбэк, % на остаток)
  • http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5+80,5 грн > деб./кред. КОКО Форвард (кешбэк, % на остаток)
  • https://tinyurl.com/y87fcew8 - 55 грн > Sportbank (кешбэк)
  • https://tinyurl.com/y9fv8o9w - 50 грн > А-Банк (кешбэк, % на остаток, бесплатный СЭП)
ingtrans
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Повідомлення Додано: Чет 12 лис, 2020 15:39

Slx расслабься, шо тебя так торкнуло :D
Maksi2
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 лис, 2020 15:51

  Boundless написав:Подскажите, где в приложении отключается СтарИнформ+?

начитавшись ветку при получении отключил сразу в отделении.Пару дней тишина по приглашениям в акции и 3 дсек на некоторые маневры не приходил ни в вабёр, ни в пуши.В приложухе вкл. давало ток +.
Прочел viewtopic.php?p=5089925#p5089925 когда был забаненым тут чудилами и
включил смс и через чат: заменил+ на простой за пару минут,там ПДФку дождаться главное и в приложухе уже её туцнуть))
и тут карта и попёрла©
Я - часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо.
Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь. Изгнан из ада с формулировкой "подкалывал чертей"
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Чет 12 лис, 2020 20:29

кешбек

по какому курсу и как быстро проводят траты в валюте с гривневой Newкард ?
начисляется за такие операции кешбек или только на траты в гривне ?
SILVER_UA
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 лис, 2020 20:38

SILVER_UA начисляется кешбек
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://abank24.page.link/mK7z +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Монобанк
Вопросы - в личку!
omb
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 лис, 2020 21:18

  SILVER_UA написав:по какому курсу и как быстро проводят траты в валюте с гривневой Newкард ?
начисляется за такие операции кешбек или только на траты в гривне ?

Курс конвертации неважный, теряется до 2%, но в итоге КБ где-то порядка 3% получается.
reef
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 лис, 2020 21:23

  reef написав:
  SILVER_UA написав:по какому курсу и как быстро проводят траты в валюте с гривневой Newкард ?
начисляется за такие операции кешбек или только на траты в гривне ?

Курс конвертации неважный, теряется до 2%, но в итоге КБ где-то порядка 3% получается.

Так и есть, 2%, но если будет возврат валютного платежа, кидок умножится еще на 2 и получится при возврате уже минус 4% от суммы платежа, гнусно однако.
Maksi2
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 лис, 2020 22:21

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

Кто чем платит коммуналку? Нью уже закончился по кэшбеку. ТАС блоканул коммунальный код. По 0.банку уделите не дали, 2% за свои (
Размер имеет значение.
2XL
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Повідомлення Додано: Чет 12 лис, 2020 22:30

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

  2XL написав:По 0.банку уделите не дали, 2% за свои (

По О.Карте коммуналка всё равно в исключениях.
  • https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн > monobank (кешбэк, % на остаток)
  • http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5+80,5 грн > деб./кред. КОКО Форвард (кешбэк, % на остаток)
  • https://tinyurl.com/y87fcew8 - 55 грн > Sportbank (кешбэк)
  • https://tinyurl.com/y9fv8o9w - 50 грн > А-Банк (кешбэк, % на остаток, бесплатный СЭП)
ingtrans
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Повідомлення Додано: Чет 12 лис, 2020 22:44

2XL изипей, 3%, только надо проверить, есть ли в этом месяце
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://abank24.page.link/mK7z +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Монобанк
Вопросы - в личку!
omb
 
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