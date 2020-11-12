|
|
УкрСибБанк BNP Paribas Group
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 12 лис, 2020 23:04
omb написав:2XL
изипей, 3%, только надо проверить, есть ли в этом месяце
Є, комуналка 3% і оплата за інтернет 3%...
Оформи кешбек картку за посиланням і отримай:
- ПУМБ http://v.pumb.ua/bc7kve 100 грн
- sportbank https://sportbank.com.ua/promo/?ref=MtvYVIr 55 грн
- monobank https://monobank.ua/r/xGyF 50 грн
- А-Банк https://abank24.page.link/gugx 50 грн
-
miltador
-
-
- Повідомлень: 301
- З нами з: 08.01.20
- Подякував: 43 раз.
- Подякували: 57 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 12 лис, 2020 23:09
-
cohan
-
-
- Повідомлень: 432
- З нами з: 27.09.19
- Подякував: 36 раз.
- Подякували: 31 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 13 лис, 2020 08:20
2XL написав:
ТАС блоканул коммунальный код.
В т2ю зараз комуналка без комісії і з кб. Перевіряв Вікою.
-
KVV
-
-
- Повідомлень: 605
- З нами з: 29.11.18
- Подякував: 28 раз.
- Подякували: 66 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему