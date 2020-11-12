Є, комуналка 3% і оплата за інтернет 3%...
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 12 лис, 2020 23:04
Є, комуналка 3% і оплата за інтернет 3%...
Оформи кешбек картку за посиланням і отримай:
Додано: Чет 12 лис, 2020 23:09
Додано: П'ят 13 лис, 2020 08:20
Додано: П'ят 13 лис, 2020 12:05
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
Викиной полторушкой много наплатишь...
Размер имеет значение.
Додано: П'ят 13 лис, 2020 12:36
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
Добрый день. Кто владеет информацией, за что и где можно оплачивать Ньюкардом ,подвязанном к ГПей без NFC модуля в телефоне?
http://lx4.me/c/i9w3yceE 100/50грн.КоКо кард в Форвард банку.
https://monobank.ua/r/Rwm6C карта Монобанка. За регистрацию карты Вы получите 50грн. ВсеКарта та ВсеМожу від ПУМБ:v.pumb.ua/bc7nJJза регістрацію по 100 грн отримає кожен!
Додано: П'ят 13 лис, 2020 12:38
Ньюкард дает КБ за оплату в инете, там НФСи модуль НЕ нужен.
ГПей нужно использовать ТОЛЬКо в инете
... делайте хоть что-нибудь!
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