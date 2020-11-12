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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.9 5 981
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
185
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
178
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
253
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
129
Всього голосів : 981
Повідомлення Додано: Чет 12 лис, 2020 23:04

  omb написав:2XL изипей, 3%, только надо проверить, есть ли в этом месяце

Є, комуналка 3% і оплата за інтернет 3%...
Оформи кешбек картку за посиланням і отримай:
  • ПУМБ http://v.pumb.ua/bc7kve 100 грн
  • sportbank https://sportbank.com.ua/promo/?ref=MtvYVIr 55 грн
  • monobank https://monobank.ua/r/xGyF 50 грн
  • А-Банк https://abank24.page.link/gugx 50 грн
miltador
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Повідомлення Додано: Чет 12 лис, 2020 23:09

  2XL написав:Кто чем платит коммуналку? Нью уже закончился по кэшбеку. ТАС блоканул коммунальный код. По 0.банку уделите не дали, 2% за свои (

ПУМБом :D :D :D
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Повідомлення Додано: П'ят 13 лис, 2020 08:20

  2XL написав:ТАС блоканул коммунальный код.

В т2ю зараз комуналка без комісії і з кб. Перевіряв Вікою.
KVV
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 лис, 2020 12:05

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

KVV написав:
  2XL написав:ТАС блоканул коммунальный код.

В т2ю зараз комуналка без комісії і з кб. Перевіряв Вікою.
Викиной полторушкой много наплатишь...
Размер имеет значение.
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Повідомлення Додано: П'ят 13 лис, 2020 12:36

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

Добрый день. Кто владеет информацией, за что и где можно оплачивать Ньюкардом ,подвязанном к ГПей без NFC модуля в телефоне?
http://lx4.me/c/i9w3yceE 100/50грн.КоКо кард в Форвард банку.
https://monobank.ua/r/Rwm6C карта Монобанка. За регистрацию карты Вы получите 50грн. ВсеКарта та ВсеМожу від ПУМБ:v.pumb.ua/bc7nJJза регістрацію по 100 грн отримає кожен!
_PORT_UA
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 лис, 2020 12:38

  _PORT_UA написав:Добрый день. Кто владеет информацией, за что и где можно оплачивать Ньюкардом ,подвязанном к ГПей без NFC модуля в телефоне?

Ньюкард дает КБ за оплату в инете, там НФСи модуль НЕ нужен.
ГПей нужно использовать ТОЛЬКо в инете
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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