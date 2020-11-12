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УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 12 лис, 2020 23:04
omb написав:2XL
изипей, 3%, только надо проверить, есть ли в этом месяце
Є, комуналка 3% і оплата за інтернет 3%...
Оформи кешбек картку за посиланням і отримай:
- ПУМБ http://v.pumb.ua/bc7kve 100 грн
- sportbank https://sportbank.com.ua/promo/?ref=MtvYVIr 55 грн
- monobank https://monobank.ua/r/xGyF 50 грн
- А-Банк https://abank24.page.link/gugx 50 грн
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Додано: Чет 12 лис, 2020 23:09
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Додано: П'ят 13 лис, 2020 08:20
2XL написав:
ТАС блоканул коммунальный код.
В т2ю зараз комуналка без комісії і з кб. Перевіряв Вікою.
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KVV
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Додано: П'ят 13 лис, 2020 12:05
KVV написав: 2XL написав:
ТАС блоканул коммунальный код.
В т2ю зараз комуналка без комісії і з кб. Перевіряв Вікою.
Викиной полторушкой много наплатишь...
Размер имеет значение.
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2XL
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Додано: П'ят 13 лис, 2020 12:36
Добрый день. Кто владеет информацией, за что и где можно оплачивать Ньюкардом ,подвязанном к ГПей без NFC модуля в телефоне?
http://lx4.me/c/i9w3yceE 100/50грн.КоКо кард в Форвард банку.
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_PORT_UA
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Додано: П'ят 13 лис, 2020 12:38
_PORT_UA написав:
Добрый день. Кто владеет информацией, за что и где можно оплачивать Ньюкардом ,подвязанном к ГПей без NFC модуля в телефоне?
Ньюкард дает КБ за оплату в инете, там НФСи модуль НЕ нужен.
ГПей нужно использовать ТОЛЬКо в инете
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: П'ят 13 лис, 2020 14:29
2XL написав:
Викиной полторушкой много наплатишь...
Закідайте на дебетний рахунок і платіть скільки треба - кб 2% як за кредитні так і за свої.
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KVV
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Додано: П'ят 13 лис, 2020 14:48
На всякий случай решил уточнить: пополнение телефона входит в 30 покупок?
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ishvara
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