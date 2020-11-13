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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1225122612271228

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.9 5 981
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
185
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
178
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
253
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
129
Всього голосів : 981
Повідомлення Додано: П'ят 13 лис, 2020 16:11

Есть кредитка Ашан и New Card.
Добавил в УкрСиб Онлайн карту другого банка - Форварда.
Решил проверить процедуру гашения долга по кредитке Ашан.
Если гасить "пимпой" в УкрСиб Онлайн, то подтягивает только New Card, а карту Форварда нет.
Не понял, а в чем причина?
Igneus
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 лис, 2020 17:44

  Мизантрóп написав:как клонировать в ми? Только вторым?

Зачем? Обычным. А во второе - идет "третья" - все три нормально функциклируют :twisted:
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
    55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
    50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎
Flamingo
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Повідомлення Додано: П'ят 13 лис, 2020 17:54

  Flamingo написав:
  Мизантрóп написав:как клонировать в ми? Только вторым?

Зачем? Обычным. А во второе - идет "третья" - все три нормально функциклируют :twisted:

не стало обычным,пришлось вторым :roll:
и чистил и сносил...
с приватом то такой беды нет,там 3 и функциклируют,вот и удивленЗображення
upd: после пока неопределенного перерыва (прошло овер 1 час) сработал и клон.
Я - часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо.
Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь. Изгнан из ада с формулировкой "подкалывал чертей" и использовал Семеныча как разовый контрацептив))
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: П'ят 13 лис, 2020 19:49

  omb написав:ishvara да

Не "да", а залежить від того, як поповнювати. Тут описували варіанти, коли не просто не входить, а ще можна і на комісію нарватись. В 30 входять поповнення на сайтах операторів та більшості агрегаторів.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 лис, 2020 20:07

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

Мизантрóп написав:
  Flamingo написав:
  Мизантрóп написав:как клонировать в ми? Только вторым?

Зачем? Обычным. А во второе - идет "третья" - все три нормально функциклируют :twisted:

не стало обычным,пришлось вторым :roll:
и чистил и сносил...
с приватом то такой беды нет,там 3 и функциклируют,вот и удивленЗображення
upd: после пока неопределенного перерыва (прошло овер 1 час) сработал и клон.
В укрсибе разрешена 1 одновременная сессия с мобильного приложения и ещё 1 через браузер. Т.е. по сути одновременно разрешены 2 сессии - 1 через браузер и 1 через приложение.

После 15 минут бездействия сессия автоматически прерывается и можно зайти с другого устройства. Можно и принудительно разорвать сессию нажав на кнопку «Выйти»; тогда можно зайти со второго устройства сразу после выхода с первого.
unknownurl
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 лис, 2020 20:28

klug он же не указал, как именно будет пополнять, а если правильно, то да
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://abank24.page.link/mK7z +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Монобанк
Вопросы - в личку!
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Повідомлення Додано: П'ят 13 лис, 2020 22:23

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

Ко у-то 1к за выходные и 100 грн за депо прилетали уже? А то как-то тихо.
Menwyy
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Повідомлення Додано: П'ят 13 лис, 2020 22:28

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

  Menwyy написав:Ко у-то 1к за выходные и 100 грн за депо прилетали уже? А то как-то тихо.

По 100 грн за депо еще и акция не закончилась, а Вы уже выплату хотите...
  • https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн > monobank (кешбэк, % на остаток)
  • http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5+80,5 грн > деб./кред. КОКО Форвард (кешбэк, % на остаток)
  • https://tinyurl.com/y87fcew8 - 55 грн > Sportbank (кешбэк)
  • https://tinyurl.com/y9fv8o9w - 50 грн > А-Банк (кешбэк, % на остаток, бесплатный СЭП)
ingtrans
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Повідомлення Додано: Суб 14 лис, 2020 11:29

  Menwyy написав:Ко у-то 1к за выходные и 100 грн за депо прилетали уже? А то как-то тихо.


В понедельник пришлют кешбек за расчеты в сети, а после и сообщения с кодами начнут приходить...
Anadonta
 
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Повідомлення Додано: Суб 14 лис, 2020 11:52

При возникновении овердрафта списали остаток с накопительного счета, а остальное как обычно с внутрибанковского счёта загасили.
Вознаграждение за оформление карт:
зелёная кредитка А-банка(+50 грн) https://abank24.page.link/J9Hu карта Форвардбанка(+50 и/или 100грн) http://lx4.me/c/jieTGK7J карта Монобанка(+50грн) https://monobank.ua/r/axqq карта ПУМБ(+100грн)v.pumb.ua/bc51BF
velvet
 
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