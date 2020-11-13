Есть кредитка Ашан и New Card. Добавил в УкрСиб Онлайн карту другого банка - Форварда. Решил проверить процедуру гашения долга по кредитке Ашан. Если гасить "пимпой" в УкрСиб Онлайн, то подтягивает только New Card, а карту Форварда нет. Не понял, а в чем причина?
Мизантрóп написав:как клонировать в ми? Только вторым?
Зачем? Обычным. А во второе - идет "третья" - все три нормально функциклируют
не стало обычным,пришлось вторым и чистил и сносил... с приватом то такой беды нет,там 3 и функциклируют,вот и удивлен upd: после пока неопределенного перерыва (прошло овер 1 час) сработал и клон.
Я - часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо. Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь. Изгнан из ада с формулировкой "подкалывал чертей" и использовал Семеныча как разовый контрацептив))
Не "да", а залежить від того, як поповнювати. Тут описували варіанти, коли не просто не входить, а ще можна і на комісію нарватись. В 30 входять поповнення на сайтах операторів та більшості агрегаторів.
Мизантрóп написав:как клонировать в ми? Только вторым?
Зачем? Обычным. А во второе - идет "третья" - все три нормально функциклируют
не стало обычным,пришлось вторым и чистил и сносил... с приватом то такой беды нет,там 3 и функциклируют,вот и удивлен upd: после пока неопределенного перерыва (прошло овер 1 час) сработал и клон.
В укрсибе разрешена 1 одновременная сессия с мобильного приложения и ещё 1 через браузер. Т.е. по сути одновременно разрешены 2 сессии - 1 через браузер и 1 через приложение.
После 15 минут бездействия сессия автоматически прерывается и можно зайти с другого устройства. Можно и принудительно разорвать сессию нажав на кнопку «Выйти»; тогда можно зайти со второго устройства сразу после выхода с первого.