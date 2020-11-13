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УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 14 лис, 2020 12:44
velvet написав:
При возникновении овердрафта списали остаток с накопительного счета, а остальное как обычно с внутрибанковского счёта загасили.
мда, хитрый маневр... хорошо что 1 копейка всего лежала
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cohan
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Додано: Суб 14 лис, 2020 13:01
cohan написав: velvet написав:
При возникновении овердрафта списали остаток с накопительного счета, а остальное как обычно с внутрибанковского счёта загасили.
мда, хитрый маневр... хорошо что 1 копейка всего лежала
Интересно вернут потом на накопительный или на текущий ?
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velvet
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Додано: Суб 14 лис, 2020 13:01
cohan написав: velvet написав:
При возникновении овердрафта списали остаток с накопительного счета, а остальное как обычно с внутрибанковского счёта загасили.
мда, хитрый маневр... хорошо что 1 копейка всего лежала
Насколько я понимаю, она должна в итоге вернуться. Интересно, на карту вернется или на счет, где она была до этого.
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ingtrans
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Додано: Суб 14 лис, 2020 13:17
velvet написав: cohan написав: velvet написав:
При возникновении овердрафта списали остаток с накопительного счета, а остальное как обычно с внутрибанковского счёта загасили.
мда, хитрый маневр... хорошо что 1 копейка всего лежала
Интересно вернут потом на накопительный или на текущий ?
вернули на ньюкард и 100грн. вдобавок))
Я - часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо.
Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь. Изгнан из ада с формулировкой "подкалывал чертей" и использовал Семеныча как разовый контрацептив))
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Мизантрóп
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Додано: Суб 14 лис, 2020 13:22
ingtrans написав: Мизантрóп написав:
вернули на ньюкард и 100грн. вдобавок))
Что? Еще раз 100 грн дали?
не ,я про тот загадочный первый день,но буду рад и ключу ещё,как написано в условиях))
Я - часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо.
Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь. Изгнан из ада с формулировкой "подкалывал чертей" и использовал Семеныча как разовый контрацептив))
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Мизантрóп
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