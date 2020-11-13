RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1226122712281229

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.9 5 981
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
185
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
178
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
253
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
129
Всього голосів : 981
Повідомлення Додано: Суб 14 лис, 2020 12:44

  velvet написав:При возникновении овердрафта списали остаток с накопительного счета, а остальное как обычно с внутрибанковского счёта загасили.


мда, хитрый маневр... хорошо что 1 копейка всего лежала
cohan
 
Повідомлень: 436
З нами з: 27.09.19
Подякував: 36 раз.
Подякували: 31 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 14 лис, 2020 13:01

  cohan написав:
  velvet написав:При возникновении овердрафта списали остаток с накопительного счета, а остальное как обычно с внутрибанковского счёта загасили.


мда, хитрый маневр... хорошо что 1 копейка всего лежала

Интересно вернут потом на накопительный или на текущий ?
Вознаграждение за оформление карт:
зелёная кредитка А-банка(+50 грн) https://abank24.page.link/J9Hu карта Форвардбанка(+50 и/или 100грн) http://lx4.me/c/jieTGK7J карта Монобанка(+50грн) https://monobank.ua/r/axqq карта ПУМБ(+100грн)v.pumb.ua/bc51BF
velvet
 
Повідомлень: 3093
З нами з: 06.03.09
Подякував: 21 раз.
Подякували: 394 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 14 лис, 2020 13:01

  cohan написав:
  velvet написав:При возникновении овердрафта списали остаток с накопительного счета, а остальное как обычно с внутрибанковского счёта загасили.


мда, хитрый маневр... хорошо что 1 копейка всего лежала


Насколько я понимаю, она должна в итоге вернуться. Интересно, на карту вернется или на счет, где она была до этого.
  • https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн > monobank (кешбэк, % на остаток)
  • http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5+80,5 грн > деб./кред. КОКО Форвард (кешбэк, % на остаток)
  • https://tinyurl.com/y87fcew8 - 55 грн > Sportbank (кешбэк)
  • https://tinyurl.com/y9fv8o9w - 50 грн > А-Банк (кешбэк, % на остаток, бесплатный СЭП)
ingtrans
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1735
З нами з: 31.07.19
Подякував: 33 раз.
Подякували: 211 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 14 лис, 2020 13:17

  velvet написав:
  cohan написав:
  velvet написав:При возникновении овердрафта списали остаток с накопительного счета, а остальное как обычно с внутрибанковского счёта загасили.


мда, хитрый маневр... хорошо что 1 копейка всего лежала

Интересно вернут потом на накопительный или на текущий ?

вернули на ньюкард и 100грн. вдобавок))
Я - часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо.
Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь. Изгнан из ада с формулировкой "подкалывал чертей" и использовал Семеныча как разовый контрацептив))
Мизантрóп
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4747
З нами з: 03.12.14
Подякував: 692 раз.
Подякували: 849 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 14 лис, 2020 13:20

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

  Мизантрóп написав:вернули на ньюкард и 100грн. вдобавок))

Что? Еще раз 100 грн дали? :)
  • https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн > monobank (кешбэк, % на остаток)
  • http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5+80,5 грн > деб./кред. КОКО Форвард (кешбэк, % на остаток)
  • https://tinyurl.com/y87fcew8 - 55 грн > Sportbank (кешбэк)
  • https://tinyurl.com/y9fv8o9w - 50 грн > А-Банк (кешбэк, % на остаток, бесплатный СЭП)
ingtrans
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1735
З нами з: 31.07.19
Подякував: 33 раз.
Подякували: 211 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 14 лис, 2020 13:22

  ingtrans написав:
  Мизантрóп написав:вернули на ньюкард и 100грн. вдобавок))

Что? Еще раз 100 грн дали? :)

не ,я про тот загадочный первый день,но буду рад и ключу ещё,как написано в условиях))
Я - часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо.
Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь. Изгнан из ада с формулировкой "подкалывал чертей" и использовал Семеныча как разовый контрацептив))
Мизантрóп
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4747
З нами з: 03.12.14
Подякував: 692 раз.
Подякували: 849 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1226122712281229
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: vollena71 і 5 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Юнекс Банк (2377)
14.11.2020 13:41
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.