ingtrans написав:На данный момент слишком мало статистики.
Та отож.
Думал, вдруг кто ещё попробовал, но не признается .
К/б пришёл, может пора бежать перевыпускать...
Хотя я ещё месяц попользовал бы.
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Додано: Пон 16 лис, 2020 11:09
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
Та отож.
Думал, вдруг кто ещё попробовал, но не признается .
К/б пришёл, может пора бежать перевыпускать...
Хотя я ещё месяц попользовал бы.
Додано: Пон 16 лис, 2020 11:49
Alpha1251 ну да, получается, что с этими акциями месяц теряется
Кешбечные карты!
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