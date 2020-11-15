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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1227122812291230

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.9 5 981
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
185
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
178
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
253
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
129
Всього голосів : 981
Повідомлення Додано: Пон 16 лис, 2020 11:09

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

ingtrans написав:На данный момент слишком мало статистики.


Та отож.
Думал, вдруг кто ещё попробовал, но не признается :-).

К/б пришёл, может пора бежать перевыпускать...
Хотя я ещё месяц попользовал бы.
Alpha1251
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 лис, 2020 11:49

Alpha1251 ну да, получается, что с этими акциями месяц теряется
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Вопросы - в личку!
omb
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 лис, 2020 12:49

ну что, ктото уже пробовал переоткрыть?
Амвросий
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Повідомлень: 2697
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Подякував: 349 раз.
Подякували: 502 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 лис, 2020 13:14

  Амвросий написав:ну что, ктото уже пробовал переоткрыть?


ждем 1000
да и 200 кроме кода введенного больше ничего не пришло
и 100 за счет тоже ждем
cohan
 
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З нами з: 27.09.19
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Подякували: 33 раз.
 
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