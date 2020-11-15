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УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 16 лис, 2020 11:09
ingtrans написав:На данный момент слишком мало статистики.
Та отож.
Думал, вдруг кто ещё попробовал, но не признается
.
К/б пришёл, может пора бежать перевыпускать...
Хотя я ещё месяц попользовал бы.
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Alpha1251
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Додано: Пон 16 лис, 2020 11:49
Alpha1251 ну да, получается, что с этими акциями месяц теряется
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omb
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Додано: Пон 16 лис, 2020 12:49
ну что, ктото уже пробовал переоткрыть?
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Амвросий
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Додано: Пон 16 лис, 2020 13:14
Амвросий написав:
ну что, ктото уже пробовал переоткрыть?
ждем 1000
да и 200 кроме кода введенного больше ничего не пришло
и 100 за счет тоже ждем
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cohan
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Додано: Пон 16 лис, 2020 13:23
cohan написав:
ждем 1000
да и 200 кроме кода введенного больше ничего не пришло
и 100 за счет тоже ждем
так их можно до февраля ждать
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Амвросий
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Додано: Пон 16 лис, 2020 13:47
Амвросий написав: cohan написав:
ждем 1000
да и 200 кроме кода введенного больше ничего не пришло
и 100 за счет тоже ждем
так их можно до февраля ждать
Ну те 100 фактически достаются бесплатно, поэтому их можно и не ждать. На 1000 тоже затраты были небольшие, так что самих затрат не жалко, но 1000 хотелось бы дождаться
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ingtrans
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Додано: Пон 16 лис, 2020 14:07
Амвросий написав:
ну что, ктото уже пробовал переоткрыть?
мне 2500 грн ждать и переоткрывать буду
Кешбечные карты!
Вопросы - в личку!
- http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
- https://abank24.page.link/mK7z +50 ГРН Абанк
- https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Монобанк
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omb
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Додано: Пон 16 лис, 2020 14:57
Закрыл карту, сказали новую можно после 31.12.
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Alpha1251
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Додано: Пон 16 лис, 2020 15:10
Alpha1251 написав:
Закрыл карту, сказали новую можно после 31.12.
а вас в палату 729 перевели? На 729 не пробовали звонить персмену?
СЭП НБУ 23/7 - https://forum.finance.ua/viewtopic.php?f=85&p=5072506#p5072506
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ol_zy
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