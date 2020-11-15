тоже интересно получили ли октябрята кешбек?
как там прошло по проводкам или по дате операции?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 16 лис, 2020 18:38
тоже интересно получили ли октябрята кешбек?
как там прошло по проводкам или по дате операции?
Алла($5%), cib(EUR3.3%) Альтернативный прогноз курса:
https://forum.finance.ua/topic231603.html
Додано: Пон 16 лис, 2020 19:09
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
Нову не дають до закриття щота. Заюзаю план Б
Промокот мінфін 5X1A552 minfin.com.ua/deposits/bonus +50грн
Додано: Пон 16 лис, 2020 19:29
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
Вот уже и статистика потихоньку набирается и она неутешительная: как минимум 3 к 1 за 45 дней.
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