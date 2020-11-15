тоже интересно получили ли октябрята кешбек?
как там прошло по проводкам или по дате операции?
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Додано: Пон 16 лис, 2020 18:38
тоже интересно получили ли октябрята кешбек?
как там прошло по проводкам или по дате операции?
Алла($5%), cib(EUR3.3%) Альтернативный прогноз курса:
https://forum.finance.ua/topic231603.html
Додано: Пон 16 лис, 2020 19:09
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
Нову не дають до закриття щота. Заюзаю план Б
Промокот мінфін 5X1A552 minfin.com.ua/deposits/bonus +50грн
Додано: Пон 16 лис, 2020 19:29
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
Вот уже и статистика потихоньку набирается и она неутешительная: как минимум 3 к 1 за 45 дней.
Додано: Пон 16 лис, 2020 19:42
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
Додано: Пон 16 лис, 2020 19:56
в мене є провірений персмен
сказав тільки 45 днів і ніяк інакше не получиться
взагалі не розумію як можна обійти програму банку закривши і відкривши карту аз 1 день??
Додано: Пон 16 лис, 2020 20:05
"45 дней" - это "для перестраховки".
Технически возможно всё.
Если манагер видит, что там не было каких-то "прокатов авто", "отелей", и т.п. блокировок-оплат - "на своё усмотрение" может и закрыть такой счёт, и открыть новый.
Также манагер должен верить клиенту (что например там не прилетит какая-нибудь "оплата такси в Непале через импринтер", или офлайн-оплата "пикничка" на борту самолёта)
Востаннє редагувалось Вкладчик1234 в Пон 16 лис, 2020 20:09, всього редагувалось 1 раз.
Biden's Laptop Matters
Додано: Пон 16 лис, 2020 20:08
Вкладчик1234
короче ясно
тільки для своїх і по бальшому блату
Додано: Пон 16 лис, 2020 20:13
Некоторые манагеры просто не знают, что такое "импринтер", "офлайн-транзакция", "блокировки отелей-прокатов авто".
Проверяют текущие блокировки-списания, и закрывают счёт "без задней мысли"
А эти "45 дней" - защита "от дурака" (рекомендованная)
Востаннє редагувалось Вкладчик1234 в Пон 16 лис, 2020 20:14, всього редагувалось 1 раз.
Biden's Laptop Matters
Додано: Пон 16 лис, 2020 20:13
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
Промокот мінфін 5X1A552 minfin.com.ua/deposits/bonus +50грн
Додано: Пон 16 лис, 2020 20:18
...Тому для забезпечення проведення всіх операцій при закритті рахунку банк встановлює певний термін з моменту подачі заяви клієнтом до безпосереднього закриття рахунку. Такий термін регламентується договором з клієнтом (зазвичай становить 45 днів з моменту звернення клієнта в банк).
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